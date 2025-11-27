R o m a , 2 7 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " B e n e a p p r o v a z i o n e d e l P a r l a m e n t o E u r o p e o d e l l a r i s o l u z i o n e s u l s o s t e g n o e u r o p e o a l l a p a c e i n U c r a i n a . R i s o l u z i o n e s o s t e n u t a d a l g r u p p o S & D e q u i n d i d a l l a d e l e g a z i o n e d e l P a r t i t o D e m o c r a t i c o . C o m e s i d i c e n e l t e s t o n o n s i d e v e d e c i d e r e n u l l a s u l l ’ U c r a i n a s e n z a l ’ U c r a i n a , e n u l l a s u l l ’ E u r o p a s e n z a l ’ E u r o p a . C o s ì c o m e u n a p a c e d u r a t u r a n o n p u ò r e a l i z z a r s i s e n z a u n c e s s a t e i l f u o c o e f f i c a c e c h e l a p r e c e d a e s e n z a c o n d i z i o n i d i s i c u r e z z a c h i a r e p e r l ’ U c r a i n a . Q u e s t e s o n o l e c o n d i z i o n i n e c e s s a r i e , i n s i e m e a d a l t r e , p e r a r r i v a r e a d u n a p a c e c o n d i v i s a c h e a b b i a c a r a t t e r i d i v e r i t à e g i u s t i z i a e c h e p o s s a d u r a r e n e l t e m p o ” . L o d i c h i a r a L o r e n z o G u e r i n i , d e p u t a t o P d .