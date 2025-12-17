R o m a , 1 7 d i c ( A d n k r o n o s ) - " U s a r e i b e n i r u s s i a g a r a n z i a d i m a x i p r e s t i t o a l l ’ U c r a i n a è f o n d a m e n t a l e p e r i l d e s t i n o d i K y i v e p e r l a s i c u r e z z a d e l l ’ E u r o p a . È u r g e n t e f a r l o , a d d i r i t t u r a v i t a l e d o p o c h e g l i U s a h a n n o t a g l i a t o g l i a i u t i m i l i t a r i e d e c o n o m i c i " . L o s c r i v e G i o r g i o G o r i s u T w i t t e r . " C h i s i p r e o c c u p a p e r e v e n t u a l i c o n s e g u e n z e l e g a l i ( d a c o n d i v i d e r e t r a g l i S t a t i m e m b r i ) n o n s i r e n d e c o n t o d i q u a l i s a r e b b e r o l e c o n s e g u e n z e d e l “ n o n f a r l o ” : d i s a s t r o s e , p e r l ’ U c r a i n a e p e r n o i . L ’ I t a l i a h a u n r u o l o d e c i s i v o , i l g o v e r n o l o e s e r c i t i . N e l l ’ i n t e r e s s e n a z i o n a l e e d e u r o p e o , o n o r a n d o l a n o s t r a s t o r i a e i n o s t r i v a l o r i " , a g g i u n g e l ' e u r o p a r l a m e n t a r e d e m .