R o m a , 2 7 n o v . ( A d n k r o n o s ) - “ N i e n t e c h e r i g u a r d i l ’ U c r a i n a d e v e e s s e r e d e c i s o s e n z a l ’ U c r a i n a , n i e n t e c h e r i g u a r d a l ’ E u r o p a p u ò e s s e r e d e c i s o s e n z a l ’ E u r o p a ” : i l P a r l a m e n t o E u r o p e o h a a p p r o v a t o o g g i l a r i s o l u z i o n e s u l s o s t e g n o a l l a p a c e i n U c r a i n a , c o n i l v o t o f a v o r e v o l e d e l g r u p p o S & D e d e l l a d e l e g a z i o n e d e l P a r t i t o D e m o c r a t i c o . L a r i c e r c a d i u n a p a c e s t a b i l e r i c h i e d e u n c e s s a t e i l f u o c o c r e d i b i l e e c o n d i z i o n i d i s i c u r e z z a d e f i n i t e p e r K i e v . S o l o s u q u e s t e b a s i p u ò s v i l u p p a r s i u n p e r c o r s o d i p a c e , c o n p r o s p e t t i v e d i d u r a t a ” : l o s c r i v e s u X l ’ e u r o p a r l a m e n t a r e P d , G i o r g i o G o r i .