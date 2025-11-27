Roma, 27 nov. (Adnkronos) - Niente che riguardi lUcraina deve essere deciso senza lUcraina, niente che riguarda lEuropa può essere deciso senza lEuropa: il Parlamento Europeo ha approvato oggi la risoluzione sul sostegno alla pace in Ucraina, con il voto favorevole del gruppo S&D e della delegazione del Partito Democratico. La ricerca di una pace stabile richiede un cessate il fuoco credibile e condizioni di sicurezza definite per Kiev. Solo su queste basi può svilupparsi un percorso di pace, con prospettive di durata: lo scrive su X leuroparlamentare Pd, Giorgio Gori.