R o m a , 2 9 s e t . - ( A d n k r o n o s ) - " L a R u s s i a h a r i s c o p e r t o u n a s u a t e n d e n z a s t o r i c a , a g g r e s s i v a , i m p e r i a l e . A n c h e l ' a t t a c c o a l l ' U c r a i n a r i p r e n d e q u e l l o c h e h a n n o f a t t o g l i z a r , q u e l l o c h e h a f a t t o S t a l i n . N o n c ' è d u b b i o c h e q u e s t o a b b i a a l t e r a t o g l i e q u i l i b r i , r e n d e n d o t u t t o p i ù i n s t a b i l e . I p a e s i d e l l ' e s t e u r o p e o , c h e s o n o u s c i t i d a r e l a t i v a m e n t e p o c o t e m p o d a l l a p r e s e n z a c o m u n i s t a s o v i e t i c a , o v v i a m e n t e v i v o n o c o n p i ù a p p r e n s i o n e q u e l l o c h e f a l a R u s s i a . E ' o v v i o c h e u n d r o n e o u n a e r e o r u s s o s c o n f i n i n o p i ù f a c i l m e n t e n e l B a l t i c o o i n P o l o n i a c h e n o n i n I t a l i a . N o i d o b b i a m o d i f e n d e r c i , d o b b i a m o i n v e s t i r e n e l l a s i c u r e z z a , n e l l a d i f e s a . S e l ' E u r o p a r i u s c i s s e f i n a l m e n t e a f a r l o i n m a n i e r a p i ù c o e s a , r i s p a r m i e r e b b e a n c h e . Q u e s t a d i m e n s i o n e n o n è d e l p a s s a t o . N o i n o n v o g l i a m o l e g u e r r e , p e r ò n o n p o s s i a m o n e m m e n o a s s i s t e r e i n e r t i " . C o s ì i l p r e s i d e n t e d e i s e n a t o r i d i F o r z a I t a l i a , M a u r i z i o G a s p a r r i , a R e s t a r t s u R a i 3 . " I n q u e s t e s e t t i m a n e , i l s i s t e m a d e l l a N a t o , e a n c h e l ' I t a l i a , c o n i s u o i a e r e i d i s l o c a t i n e l l ' e s t d e l l ' E u r o p a , h a n n o d i m o s t r a t o r e a t t i v i t à . I o m i a u g u r o c h e n o n a c c a d a n u l l a d i c i ò c h e q u a l c u n o p u ò t e m e r e . D o p o d i c h é b i s o g n a v i g i l a r e , s t a r e c o n g l i o c c h i a p e r t i , a n c h e p e r c h é l ' i n c o n t r o c h e c ' è s t a t o i n A l a s k a s i è r i s o l t o n o n s o l o i n u n f a l l i m e n t o , m a s u c c e s s i v a m e n t e g l i a t t a c c h i s o n o a d d i r i t t u r a a u m e n t a t i . A l m o m e n t o l a c o m u n i t à i n t e r n a z i o n a l e n o n s t a t r o v a n d o q u e l b a n d o l o d e l l a m a t a s s a c h e i n a l t r e e p o c h e s i t r o v ò . I o r i c o r d o i n c o n t r i l o n t a n i s s i m i , a d d i r i t t u r a t r a N i x o n e B r e z n e v , q u a n d o c ' e r a a n c o r a l ' i m p e r o d e l m a l e . O s u c c e s s i v a m e n t e g l i i n c o n t r i t r a R e a g a n e G o r b a c i o v , c h e a c c o m p a g n a r o n o l a f i n e d e l c o m u n i s m o " , c o n c l u d e .