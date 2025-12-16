R o m a , 1 6 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " P e r q u a n t o r i g u a r d a g l i a s s e t r u s s i c i s o n o d u e q u e s t i o n i : u n a è p r o p r i o l a q u e s t i o n e d e l l a p r u d e n z a i n u n m o m e n t o p a r t i c o l a r e c o m e q u e s t o , p e r c h é n o n v o r r e i c h e p o i a l c u n e c o s e c h e p o s s o n o e s s e r e a n c h e l e g i t t i m e v e n g a n o u s a t e p e r p r o s e g u i r e n e l c o n f l i t t o . D a l l ' a l t r a p a r t e , l o s o t t o l i n e a v a n o a n c h e a l c u n i , a n c h e i l G o v e r n o b e l g a p e r i n t e n d e r s i , c ' è a n c h e u n a q u e s t i o n e d a l p u n t o d i v i s t a l e g a l e e b i s o g n a v e d e r e s e è u n a c o s a c h e s i a f a t t i b i l e , p e r c h é v o i i m m a g i n a t e v i s e s i d o v e s s e f a r e u n a c o s a d i q u e s t o t i p o e p o i m a g a r i l a C o r t e d i g i u s t i z i a e u r o p e a d à t o r t o a l l ' U n i o n e c h e f a u n a c o s a d i q u e s t o t i p o . Q u i n d i b i s o g n a e s s e r e m o l t o p r u d e n t i , q u a n t o m e n o q u e s t o è i l m i o c o n s i g l i o " . L o h a a f f e r m a t o i l p r e s i d e n t e d e l l a C a m e r a , L o r e n z o F o n t a n a , i n c o n t r a n d o l ' A s s o c i a z i o n e s t a m p a p a r l a m e n t a r e p e r g l i a u g u r i d i f i n e a n n o .