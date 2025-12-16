R o m a , 1 6 d i c . ( A d n k r o n o s ) - S u l l a p o s s i b i l i t à d i a r r i v a r e a l l a p a c e i n U c r a i n a " s o n o u n p o ' p i ù f i d u c i o s o . L a R u s s i a h a d a t o u n s e g n a l e n e g a t i v o d a u n p u n t o d i v i s t a o v v i a m e n t e d i d i r i t t i u m a n i , m a a n c h e d a l p u n t o d i v i s t a d e l l a p r o p r i a p o t e n z a , p e r c h é h a d i m o s t r a t o i n q u a t t r o a n n i d i n o n r i u s c i r e a c o n q u i s t a r e u n t e r r i t o r i o c h e r i t e n e v a p r a t i c a m e n t e p r o p r i o . H a c o n q u i s t a t o c i r c a u n 2 0 % d e l t e r r i t o r i o . N o n è u n a v i t t o r i a s t r a t e g i c a , p u ò e s s e r e d e f i n i t a u n a v i t t o r i a t a t t i c a . M a n o n è s i c u r a m e n t e l a v i t t o r i a s t r a t e g i c a c h e i m m a g i n a v a P u t i n a l l ' i n i z i o d e l c o n f l i t t o " . L o h a a f f e r m a t o i l p r e s i d e n t e d e l l a C a m e r a , L o r e n z o F o n t a n a , i n c o n t r a n d o l ' A s s o c i a z i o n e s t a m p a p a r l a m e n t a r e p e r g l i a u g u r i d i f i n e a n n o . " P r o b a b i l m e n t e - h a p r o s e g u i t o i l p r e s i d e n t e d e l l a C a m e r a - a l l ' i n i z i o d e l c o n f l i t t o p e n s a v a n o i n p o c h i g i o r n i d i p o t e r c a m b i a r e i l G o v e r n o u c r a i n o e d i m e t t e r e u n g o v e r n o f i l o r u s s o . I m m a g i n o f o s s e q u e s t a l ' i n t e n z i o n e i n i z i a l e . Q u e s t o n o n s o l o n o n è a v v e n u t o , m a h a n n o i n c o n t r a t o u n a g r a n d i s s i m a r e s i s t e n z a d a p a r t e d e l p o p o l o u c r a i n o . E p o i n o n s o n o r i u s c i t i , n e l c o r s o d i q u e s t i a n n i , i n q u e s t a g u e r r a , n o n o s t a n t e l e i n g e n t i r i s o r s e s p e s e , a c o n q u i s t a r e t u t t o i l t e r r i t o r i o u c r a i n o , n e p p u r e t u t t o i l t e r r i t o r i o c h e s i e r a n o p r e f i s s i , c o m e q u e l l e r e g i o n i f i l o r u s s e d e l D o n b a s s c h e i n t e n d e v a n o c o n q u i s t a r e . Q u i n d i , s e c o n d o m e , a n c h e d a l p u n t o d i v i s t a r u s s o o r m a i s i è c a p i t o c h e c o n v i e n e m o l t o a n c h e a l o r o r i u s c i r e a r a g g i u n g e r e l a p a c e i l p r i m a p o s s i b i l e " . " L a R u s s i a - h a r i b a d i t o F o n t a n a - h a f a l l i t o c o m p l e t a m e n t e q u e s t a g u e r r a c h e è s t a t o u n b o o m e r a n g s t r a o r d i n a r i o p e r l a R u s s i a s t e s s a . Q u e s t a g r a n d e p o t e n z a c h e n o i p e n s a v a m o c i f o s s e p r i m a d e l l a g u e r r a d e l 2 0 2 2 , i n r e a l t à n o n c ' è . P r i m a d e l 2 0 2 2 t u t t i p e n s a v a n o c h e l a R u s s i a a v r e b b e f a t t o u n s o l b o c c o n e d e l l ' U c r a i n a . A l d i l à d i q u e l l o c h e s i p o s s a c r e d e r e , p u ò a v e r a v u t o u n a v i t t o r i a t a t t i c a n e l s e n s o c h e h a c o n q u i s t a t o u n p o ' d i t e r r i t o r i o , m a a l i v e l l o s t r a t e g i c o è s t a t a u n a s c o n f i t t a " .