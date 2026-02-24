R o m a , 2 4 f e b . ( A d n k r o n o s ) - I n o c c a s i o n e d e l q u a r t o a n n i v e r s a r i o d e l l ’ a g g r e s s i o n e r u s s a a l l ’ U c r a i n a , F o n d a z i o n e C d p , l ’ e n t e n o n p r o f i t d e l G r u p p o C a s s a D e p o s i t i e P r e s t i t i , s t a c o o r d i n a n d o u n p r o g e t t o v o l t o a l l ’ a c q u i s t o d i a p p a r e c c h i a t u r e d i a g n o s t i c h e p e r g l i o s p e d a l i u c r a i n i a l q u a l e h a n n o a d e r i t o d i v e r s e a z i e n d e e f o n d a z i o n i i t a l i a n e . I m a c c h i n a r i , d e s t i n a t i a i r e p a r t i m a t e r n o - i n f a n t i l i , s a r a n n o c o n s e g n a t i a s t r u t t u r e s i t u a t e i n a r e e p a r t i c o l a r m e n t e c o l p i t e d a g l i a t t a c c h i r u s s i . A l l ’ i n i z i a t i v a , s i l e g g e i n u n a n o t a d i F o n d a z i o n e C d p , p r e s i e d u t a d a G i o v a n n i G o r n o T e m p i n i , P r e s i d e n t e d i C a s s a D e p o s i t i e P r e s t i t i , c o l l a b o r a n o i l D i p a r t i m e n t o d e l l a P r o t e z i o n e C i v i l e , i m p e g n a t o n e l c o o r d i n a m e n t o o p e r a t i v o e l o g i s t i c o d e l l e o p e r a z i o n i , e l e R e g i o n i T o s c a n a e V e n e t o , c h e h a n n o r e s o d i s p o n i b i l i l e a p p a r e c c h i a t u r e . N e l d e t t a g l i o l ’ i n i z i a t i v a d i s o l i d a r i e t à h a r i c e v u t o i l s o s t e g n o d i A n s a l d o E n e r g i a ; A u t o s t r a d e p e r l ’ I t a l i a ; F e r r o v i e d e l l o S t a t o I t a l i a n e ; F o n d a z i o n e F i n c a n t i e r i ; F o n d a z i o n e S n a m E t s ; F o n d a z i o n e T e r n a ; F o n d a z i o n e T i m ; G r u p p o P o s t e i t a l i a n e ; I t a l g a s ; L e o n a r d o S p a ; N e x i S p a ; O p e n F i b e r ; S a c e ; S o c i e t à d e l G r u p p o C d p ; W e b u i l d . F o n d a z i o n e C d p è l ’ e n t e n o n p r o f i t d e l G r u p p o C a s s a D e p o s i t i e P r e s t i t i , i s t i t u i t o n e l 2 0 2 0 p e r r a f f o r z a r e e a m p l i a r e l ’ i m p e g n o d e l G r u p p o n e l l o s v i l u p p o s o c i a l e , c u l t u r a l e , a m b i e n t a l e e d e c o n o m i c o d e l P a e s e . A t t r a v e r s o u n ’ a z i o n e c o m p l e m e n t a r e e a d d i z i o n a l e , l a F o n d a z i o n e s o s t i e n e i n i z i a t i v e a d a l t o i m p a t t o c h e v a l o r i z z a n o g l i a s s e t s t r a t e g i c i d e l l ’ I t a l i a e p r o m u o v o n o o p p o r t u n i t à d i c r e s c i t a p e r l e g i o v a n i g e n e r a z i o n i , o p e r a n d o i n c o l l a b o r a z i o n e c o n i s t i t u z i o n i e s o c i e t à c i v i l e . L a F o n d a z i o n e C d p c o n c e n t r a i l p r o p r i o i n t e r v e n t o n e i s e t t o r i d e l l a r i c e r c a s c i e n t i f i c a , d e l l ’ i s t r u z i o n e e i n c l u s i o n e s o c i a l e e d e l l ’ a r t e e c u l t u r a , c o n u n a p a r t i c o l a r e a t t e n z i o n e a i t e r r i t o r i d e l M e z z o g i o r n o . D a l l a s u a n a s c i t a h a f i n a n z i a t o o l t r e 2 0 0 p r o g e t t i s u t u t t o i l t e r r i t o r i o n a z i o n a l e , i m p e g n a n d o p i ù d i 5 0 m i l i o n i d i e u r o e a d o t t a n d o m o d e l l i d i f i l a n t r o p i a d ’ i m p a t t o o r i e n t a t i a g e n e r a r e r i s u l t a t i c o n c r e t i e d u r a t u r i . I l P i a n o S t r a t e g i c o 2 0 2 6 – 2 0 2 8 c o n f e r m a u n a p p r o c c i o o r i e n t a t o a l l ’ i m p a t t o , f o n d a t o s u p a r t n e r s h i p , c o - p r o g e t t a z i o n e e r e t i m u l t i s t a k e h o l d e r , p e r c o n t r i b u i r e a u n c a m b i a m e n t o s t r u t t u r a l e e m i s u r a b i l e n e l l a s o c i e t à .