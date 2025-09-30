T a l l i n n , 3 0 s e t . ( A d n k r o n o s / A f p ) - A u m e n t a n d o l e s u e i n c u r s i o n i n e i c i e l i e u r o p e i , V l a d i m i r P u t i n s t a c e r c a n d o s o p r a t t u t t o d i d i s t o g l i e r e l ' a t t e n z i o n e d e l l ' U e d a l l ' U c r a i n a e v u o l e c o s t r i n g e r l a a r i n u n c i a r e a d a i u t a r e K i e v . L o h a d i c h i a r a t o i l p r i m o m i n i s t r o e s t o n e K r i s t e n M i c h a l . I l p r e s i d e n t e r u s s o " V l a d i m i r P u t i n v u o l e c h e p a r l i a m o d i n o i s t e s s i , n o n d e l l ' U c r a i n a , n o n d i a i u t a r e l ' U c r a i n a , n o n d i r e s p i n g e r e l a R u s s i a d a l l ' U c r a i n a . Q u e s t o è a b b a s t a n z a c h i a r o " , h a s p i e g a t o i n u n ' i n t e r v i s t a c o n l ' A f p a C o p e n a g h e n , a l l a v i g i l i a d i u n v e r t i c e d e i c a p i d i S t a t o e d i g o v e r n o d e l l ' U n i o n e E u r o p e a .