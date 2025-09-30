K i e v , 3 0 s e t . ( A d n k r o n o s ) - U n a t t a c c o d i d r o n i r u s s i s u l l a c i t t à d i D n i p r o , n e l l ' U c r a i n a c e n t r a l e , h a u c c i s o u n a p e r s o n a e n e h a f e r i t e a l m e n o 2 0 . L o h a r i f e r i t o s u T e l e g r a m i l g o v e r n a t o r e d e l l ' o b l a s t d i D n i p r o p e t r o v s k , S e r h i i L y s a k , a g g i u n g e n d o c h e l ' a t t a c c o h a p r o v o c a t o a n c h e d i v e r s i i n c e n d i . S e c o n d o i m e d i c i l o c a l i , i f e r i t i p r e s e n t a n o l a c e r a z i o n i e c o n t u s i o n i d a s c h e g g e . L a m a g g i o r p a r t e è s t a t a r i c o v e r a t a i n o s p e d a l e , c o n u n a p e r s o n a i n g r a v i c o n d i z i o n i . I l s i n d a c o d i D n i p r o , B o r y s F i l a t o v , h a r i f e r i t o c h e l ' a t t a c c o h a d a n n e g g i a t o u n c e n t r o m e d i c o e u n a c l i n i c a p e d i a t r i c a .