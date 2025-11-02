M o s c a , 2 n o v . ( A d n k r o n o s ) - U n c i v i l e è s t a t o u c c i s o e t r e s o n o r i m a s t i f e r i t i d o p o l ' e s p l o s i o n e d i u n d r o n e n e l d i s t r e t t o d i V a l u y s k y , n e l l a r e g i o n e d i B e l g o r o d . L o h a r i f e r i t o i l g o v e r n a t o r e r e g i o n a l e V y a c h e s l a v G l a d k o v . " N e l v i l l a g g i o d i K u r g a s h k i , q u a t t r o p e r s o n e s o n o r i m a s t e f e r i t e a s e g u i t o d e l l ' e s p l o s i o n e d i u n d r o n e . S o n o s t a t e t r a s p o r t a t e a l l ' o s p e d a l e r e g i o n a l e c e n t r a l e d i V a l u y d a u n v e i c o l o d i p a s s a g g i o . U n a d o n n a e r a i n c o n d i z i o n i c r i t i c h e . I m e d i c i h a n n o f a t t o t u t t o i l p o s s i b i l e p e r s a l v a r l e l a v i t a , m a n o n o s t a n t e t u t t e l e m i s u r e a d o t t a t e , n o n s o n o r i u s c i t i a s a l v a r l a " , h a s c r i t t o s u c a n a l e T e l e g r a m . A l t r e d u e d o n n e e u n u o m o h a n n o r i p o r t a t o f e r i t e d a m i n e , e s p l o s i o n i e s c h e g g e . U n a d e l l e d o n n e f e r i t e è i n g r a v i c o n d i z i o n i e s i t r o v a a n c o r a i n u n a s t r u t t u r a m e d i c a ; l e a l t r e s o n o s t a t e d i m e s s e p e r c u r e a m b u l a t o r i a l i . S e c o n d o G l a d k o v , s u l l u o g o d e l l ' a t t a c c o è r i m a s t a d a n n e g g i a t a u n ' a u t o .