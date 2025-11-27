R o m a , 2 7 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " C ' è u n ' i p o t e s i d i n e g o z i a t o c h e s i b a s a s u u n t e s t o s o s t a n z i a l m e n t e r u s s o f a t t o p r o p r i o d a g l i S t a t i U n i t i . S u q u e s t o t e s t o è i n t e r v e n u t a i n m o d o m o l t o e f f i c a c e e p o s i t i v o l ' U n i o n e E u r o p e a , i n p a r t i c o l a r e l a C o m m i s s i o n e e i t r e P a e s i e u r o p e i c h e s i s t a n n o m u o v e n d o c o n c o e r e n z a e i n s i e m e , c i o è G r a n B r e t a g n a , F r a n c i a e G e r m a n i a . E c c o , i o n o n s o n o r i u s c i t o a c a p i r e q u a l e s i a l a l i n e a d e l g o v e r n o i t a l i a n o d a i c o l l o q u i d i G i n e v r a i n p o i , a n c h e i n r e l a z i o n e a l l ' i n i z i a t i v a d e i c o s i d d e t t i v o l e n t e r o s i , a d i f e s a d i i n t e r e s s i v i t a l i d i s i c u r e z z a , c e r t a m e n t e d e l l ' U c r a i n a , m a d e l l ' E u r o p a t u t t a e d e l l ' I t a l i a " . C o s ì i l d e p u t a t o d i + E u r o p a B e n e d e t t o D e l l a V e d o v a d u r a n t e i l q u e s t i o n t i m e d i o g g i i n c o m m i s s i o n e E s t e r i . " M i f a p i a c e r e i l c o n t e s t o g e n e r a l e d e l l a r i s p o s t a d e l l a s o t t o s e g r e t a r i a T r i p o d i - p r o s e g u e - c i o è i l s o s t e g n o a l l ' U c r a i n a , l a p a c e c h e s i f a s o l o c o n g l i u c r a i n i e n o n s i f a c o n l e c o n d i z i o n i d i P u t i n c h e c o n t i n u a a b o m b a r d a r e e a m m a z z a r e c i v i l i t u t t e l e n o t t i . M a r e s t a i l f a t t o c h e i l G o v e r n o i t a l i a n o t a c e s u t u t t e l e q u e s t i o n i p i ù r i l e v a n t i , e q u e s t o c r e a u n a i n s i g n i f i c a n z a d e l l a p o s i z i o n e i t a l i a n a , a n c h e d e n t r o l ' U e . F r a n c i a , G e r m a n i a , G r a n B r e t a g n a e l a p r e s i d e n t e d e l l a C o m m i s s i o n e e u r o p e a h a n n o a v u t o p a r o l e p r e c i s e a n c h e r i s p e t t o a l c o s i d d e t t o p i a n o W i t k o f f , s i s o n o b u t t a t i a p e s o m o r t o c o n R u b i o s u l p i a n o d e l l a d i p l o m a z i a p e r c e r c a r e d i c o r r e g g e r e q u e l l o c h e d i t o t a l m e n t e s b a g l i a t o c ' e r a . S u l l ’ e s t e n s i o n e d e l l ’ a r t i c o l o 5 , v i s t o c h e l ’ I t a l i a n e r i v e n d i c a l a p r o p o s t a , i l g o v e r n o l ’ h a m e s s o p e r i s c r i t t o n e l d e t t a g l i o , v i s t o c h e s i a m o n e l l a f a s e n e g o z i a l e ? " . " E a n c o r a : l ' I t a l i a p a r t e c i p a a l P u r l o p p u r e n o ? S i a m o p r o n t i o n o , d o p o l a f i r m a d e l l a p a c e , a d a r e u n c o n t r i b u t o p e r u n a f o r z a d i r a s s i c u r a z i o n e ? N o n l o s a p p i a m o . S a p p i a m o c o s a v o g l i o n o g l i a l t r i p a e s i e u r o p e i , m a n o n c o s a v u o l e l ' I t a l i a . S u g l i a s s e t c o n g e l a t i , l o r i p e t o : l a b a s e l e g a l e c ' è . Q u e i s o l d i v a n n o u s a t i c o m e g a r a n z i a p e r u n p r e s t i t o a f a v o r e d e l l a r i c o s t r u z i o n e e d e l l a d i f e s a d e l l ' U c r a i n a . Q u a l è l a p o s i z i o n e d e l l ' I t a l i a s u q u e s t o ? S a l v i n i d i c e c h e l ' E u r o p a n o n d e v e m e t t e r s i i n m e z z o , T a j a n i d i c e , e f a b e n e a d i r l o , c h e l ’ E u r o p a d e v e m e t t e r s i i n m e z z o , e M e l o n i t a c e : è l ' u n i c a l e a d e r e u r o p e a c h e n o n d i c e n i e n t e , f o r s e p e r c h é n o n s a o n o n v u o l e c o n t r a d d i r e T r u m p " , c o n c l u d e .