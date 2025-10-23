R o m a , 2 3 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " S e c o n f e r m a t a , l a n o t i z i a c h e i l C o n s i g l i o e u r o p e o d a r à m a n d a t o p o l i t i c o a l l a C o m m i s s i o n e p e r f o r m u l a r e u n a p r o p o s t a l e g i s l a t i v a s u l l ’ u s o d e g l i a s s e t f i n a n z i a r i r u s s i o g g i c o n g e l a t i n e l l e i s t i t u z i o n i f i n a n z i a r i e e u r o p e e s a r e b b e d e c i s a m e n t e p o s i t i v a e d i m p o r t a n t e . É l ’ i m p e g n o c h e a v e v a m o c h i e s t o i e r i a l G o v e r n o i n u n a r i s o l u z i o n e s o s t e n u t a d a P d , I v e A z i o n e m a b o c c i a t a d a l l a m a g g i o r a n z a d i M e l o n i " . L o s c r i v e B e n e d e t t o D e l l a V e d o v a s u i s o c i a l . " I l n o d i O r b a n n o n a v r e b b e i m p e d i t o a g l i a l t r i 2 6 d i c h i e d e r e c o m u n q u e a l l a C o m m i s s i o n e d i e l a b o r a r e l a s u a p r o p o s t a i n v i s t a d e l C o n s i g l i o e u r o p e o d i d i c e m b r e . B e n e q u i n d i c h e i l G o v e r n o i t a l i a n o , n o n o s t a n t e i l n o d i i e r i a l l a C a m e r a , a b b i a s o s t e n u t o l a d e c i s i o n e . C o n s i d e r a n d o a n c h e l a d e c i s i o n e d e g l i U s a d i a l z a r e i l l i v e l l o d e l l e s a n z i o n i s u l p e t r o l i o r u s s o a c u i p o t r e b b e s e g u i r e u n f r e n o a g l i a c q u i s t i d a p a r t e d i C i n a e I n d i a , l a p r e s s i o n e s u l l ’ e c o n o m i a r u s s a , g i à i n d i f f i c o l t à , r e n d e r à s e m p r e p i ù e v i d e n t e i l f a l l i m e n t o c o m p l e s s i v o d e l l a a g g r e s s i o n e d i P u t i n a i d a n n i d e l l ’ U c r a i n a , s p i n g e n d o l o a d a p r i r e a d u n c e s s a t e i l f u o c o c u i d o v r à s e g u i r e u n n e g o z i a t o p e r u n a p a c e g i u s t a e d u r a t u r a " .