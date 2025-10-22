R o m a , 2 2 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " I l s o s t e g n o a K i e v r a p p r e s e n t a l a d i f e s a d i u n p r i n c i p i o f o n d a m e n t a l e : n e s s u n a p o t e n z a p u ò i m p o r r e c o n l a f o r z a l a r i d e f i n i z i o n e d e i c o n f i n i o d e s t a b i l i z z a r e l ’ o r d i n e i n t e r n a z i o n a l e b a s a t o s u l d i r i t t o . L ’ a g g r e s s i o n e r u s s a m i n a c c i a l ’ i n t e r a a r c h i t e t t u r a d i s i c u r e z z a e u r o p e a e g l o b a l e " . C o s ì S a l v a t o r e D e M e o , e u r o d e p u t a t o d i F o r z a I t a l i a e p r e s i d e n t e d e l l a d e l e g a z i o n e U e - N a t o , i n t e r v e n e n d o i n P l e n a r i a a S t r a s b u r g o . " N o n p o s s i a m o p i ù p e r m e t t e r c i a m b i g u i t à o r i n v i i - p r o s e g u e - s o s t e n e r e l ' U c r a i n a s i g n i f i c a d i f e n d e r e l ' E u r o p a , l a l i b e r t à e l a d e m o c r a z i a . L a p a c e n o n p u ò e s s e r e i m p o s t a d a l p i ù f o r t e , m a c o s t r u i t a a t t r a v e r s o u n a c c o r d o e q u o e s o s t e n i b i l e c h e r i s p e t t i l a s o v r a n i t à d e l l ' U c r a i n a e g a r a n t i s c a s t a b i l i t à a l l ' i n t e r a r e g i o n e " . " A c c o g l i a m o c o n f a v o r e g l i s f o r z i d i p l o m a t i c i d e l p r e s i d e n t e T r u m p p e r f a v o r i r e u n a s t a b i l i t à d u r a t u r a i n M e d i o O r i e n t e e a u s p i c h i a m o l o s t e s s o i m p e g n o p e r u n a s o l u z i o n e g i u s t a i n U c r a i n a c o n i l c o i n v o l g i m e n t o d e l l ' E u r o p a . S e r v e u n a l e a d e r s h i p e u r o p e a c h e a g i s c a , p e r c h é d i f e n d e r e l ' U c r a i n a s i g n i f i c a d i f e n d e r e l a n o s t r a d e m o c r a z i a , l a n o s t r a s i c u r e z z a e i l f u t u r o s t e s s o d e l l ' E u r o p a " , c o n c l u d e .