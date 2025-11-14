R o m a , 1 4 n o v . ( A d n k r o n o s ) - “ D a S a l v i n i a r r i v a u n r i c h i a m o d i b u o n s e n s o : p r i m a d i i m p e g n a r e a l t r i f o n d i d e g l i i t a l i a n i , è i n d i s p e n s a b i l e c a p i r e s e , m e n t r e i m i l i t a r i u c r a i n i c o m b a t t e v a n o , q u a l c u n o v i c i n o a Z e l e n s k y a b b i a a p p r o f i t t a t o d e l l a s i t u a z i o n e p e r a r r i c c h i r s i . L e n o t i z i e e m e r s e n e l l e u l t i m e o r e d e s t a n o f o r t e p r e o c c u p a z i o n e . L ’ I t a l i a n o n p u ò p r o c e d e r e a l l a c i e c a : s e r v e c h i a r e z z a t o t a l e p r i m a d i q u a l s i a s i n u o v a d e c i s i o n e ” . C o s ì i l d e p u t a t o d e l l a L e g a A n d r e a C r i p p a , c o m p o n e n t e d e l l a c o m m i s s i o n e A f f a r i E s t e r i .