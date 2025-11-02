M o s c a , 2 n o v . ( A d n k r o n o s ) - U n i n c o n t r o u r g e n t e t r a i l p r e s i d e n t e r u s s o V l a d i m i r P u t i n e i l s u o o m o l o g o s t a t u n i t e n s e D o n a l d T r u m p è p o s s i b i l e , m a a l m o m e n t o n o n c e n ' è u r g e n z a . L o h a d i c h i a r a t o a l l a T a s s i l p o r t a v o c e d e l C r e m l i n o D m i t r y P e s k o v . " I n t e o r i a è p o s s i b i l e , m a a l m o m e n t o n o n c e n ' è b i s o g n o " , h a s o t t o l i n e a t o P e s k i v , a g g i u n g e n d o c h e o r a è n e c e s s a r i o u n l a v o r o s c r u p o l o s o s u l l a s o l u z i o n e u c r a i n a .