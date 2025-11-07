M o s c a , 7 n o v . ( A d n k r o n o s ) - L a p a u s a n e l p r o c e s s o d i r i s o l u z i o n e d e l c o n f l i t t o u c r a i n o è d o v u t a a l l a r i l u t t a n z a d i K i e v a p e r s e g u i r e u n a s o l u z i o n e p o l i t i c a e d i p l o m a t i c a , n o n c h é a l l e p r o v o c a z i o n i d e g l i e u r o p e i . Q u e s t a l a r i s p o s t a d e l p o r t a v o c e p r e s i d e n z i a l e r u s s o D m i t r i j P e s k o v a l l a r i c h i e s t a d e i g i o r n a l i s t i d i c o m m e n t a r e l a d i c h i a r a z i o n e d e l l ' i n v i a t o s p e c i a l e s t a t u n i t e n s e S t e v e n W i t k o f f , s e c o n d o c u i l a s o l u z i o n e d e l c o n f l i t t o è c o m p l i c a t a d a l l a s f i d u c i a t r a l e p a r t i . " I l p r i n c i p a l e o s t a c o l o a l p r o c e s s o è l a p a u s a c a u s a t a d a l l a r i l u t t a n z a d e l l a p a r t e u c r a i n a a p e r s e g u i r e u n a s o l u z i o n e p o l i t i c a e d i p l o m a t i c a e d a l l e p r o v o c a z i o n i d e g l i e u r o p e i a f f i n c h é i l r e g i m e d i K i e v c o n t i n u i l e o s t i l i t à " , h a o s s e r v a t o P e s k o v , a g g i u n g e n d o c h e i c o m b a t t i m e n t i p e g g i o r a n o o g n i g i o r n o d i p i ù l a p o s i z i o n e d e l l a p a r t e u c r a i n a . I n o l t r e , i l r a p p r e s e n t a n t e d e l C r e m l i n o h a s o t t o l i n e a t o c h e a l m o m e n t o n o n e s i s t e f i d u c i a t r a R u s s i a e U c r a i n a . " C e r t o , n o n h a a s s o l u t a m e n t e s e n s o p a r l a r e d i f i d u c i a r e c i p r o c a i n q u e s t o m o m e n t o . N o n s i t r a t t a d i u n a c a r e n z a d i f i d u c i a , m a d i u n ' a s s e n z a " , h a s p i e g a t o i l p o r t a v o c e d e l C r e m l i n o .