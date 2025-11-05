M o s c a , 5 n o v . ( A d n k r o n o s ) - K i e v h a r i f i u t a t o l ' o f f e r t a d i i n v i a r e g i o r n a l i s t i n e l l e z o n e d e l l ' a c c e r c h i a m e n t o d e l l e t r u p p e d e l l e F o r z e A r m a t e u c r a i n e p e r c h é h a q u a l c o s a d a n a s c o n d e r e . L o h a d i c h i a r a t o a R i a N o v o s t i i l ​ ​ p o r t a v o c e p r e s i d e n z i a l e D m i t r y P e s k o v . " C o s a n a s c o n d o n o a K i e v ? N a s c o n d o n o l a s i t u a z i o n e d i s a s t r o s a d e l l e l o r o t r u p p e n e l l e a r e e " , h a d e t t o i l p o r t a v o c e d e l C r e m l i n o , a g g i u n g e n d o c h e " s a p p i a m o c h e u n g r a n n u m e r o d i g i o r n a l i s t i o c c i d e n t a l i v o r r e b b e r o a n d a r c i . M e n t r e n o n s o n o a c o n o s c e n z a c h e n e s s u n g i o r n a l i s t a u c r a i n o a b b i a e s p r e s s o i l d e s i d e r i o d i a n d a r c i " . S t a m a t t i n a , i l m i n i s t e r o d e l l a D i f e s a r u s s o h a v a l u t a t o c r i t i c a l a s i t u a z i o n e d e l l e u n i t à u c r a i n e n e l l e a r e e c i r c o n d a t e d i K u p y a n s k e K r a s n o a r m e y s k : i m i l i t a r i n o n h a n n o a l t r a p o s s i b i l i t à , s e v o g l i o n o e s s e r e s a l v a t i , s e n o n q u e l l a d i e s s e r e c a t t u r a t i . N e l f r a t t e m p o , V o l o d y m y r Z e l e n s k y s t a c e r c a n d o d i n a s c o n d e r e l a v e r a s i t u a z i o n e r i l a s c i a n d o d i c h i a r a z i o n i s u l l a " p u l i z i a " d i q u e s t e a r e e , o p p u r e h a c o m p l e t a m e n t e p e r s o i l c o n t a t t o c o n l a r e a l t à , h a s u g g e r i t o i l m i n i s t e r o , c h e i e r i a v e v a r i f e r i t o c h e l e t r u p p e s t a v a n o c o n t i n u a n d o a r a f f o r z a r e l ' a c c e r c h i a m e n t o n e l l a z o n a d i K u p y a n s k .