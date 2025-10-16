M o s c a , 1 6 o t t . ( A d n k r o n o s ) - L a R u s s i a " f a r à t u t t o " p e r g a r a n t i r e l a p r o p r i a s i c u r e z z a s e g l i S t a t i U n i t i t r a s f e r i r a n n o i m i s s i l i a l u n g o r a g g i o T o m a h a w k a l l ' U c r a i n a . L o h a d i c h i a r a t o i l p o r t a v o c e d e l C r e m l i n o D m i t r y P e s k o v . L a d i c h i a r a z i o n e a r r i v a u n g i o r n o p r i m a d e l l ' i n c o n t r o t r a i l p r e s i d e n t e V o l o d y m y r Z e l e n s k y e i l p r e s i d e n t e d e g l i S t a t i U n i t i D o n a l d T r u m p a W a s h i n g t o n , d o v e i d u e l e a d e r d o v r e b b e r o d i s c u t e r e d e l l a r i c h i e s t a d i m i s s i l i d a p a r t e d e l l ' U c r a i n a . I l p o s s i b i l e t r a s f e r i m e n t o d e i T o m a h a w k a K i e v h a s u s c i t a t o l ' a v v e r t i m e n t o d a p a r t e d e l C r e m l i n o c i r c a " u n n u o v o l i v e l l o d i e s c a l a t i o n " . " I n o s t r i m i l i t a r i s a n n o c o s a f a r e ; h a n n o i l p o t e n z i a l e m i l i t a r e e t u t t e l e c a p a c i t à n e c e s s a r i e . F a r e m o t u t t o i l p o s s i b i l e p e r g a r a n t i r e l a s i c u r e z z a d e l n o s t r o P a e s e " , h a d i c h i a r a t o P e s k o v a i m e d i a r u s s i . G l i S t a t i U n i t i s t a n n o v a l u t a n d o s e f o r n i r e a l l ' U c r a i n a i T o m a h a w k , c h e h a n n o u n a g i t t a t a f i n o a 2 . 5 0 0 c h i l o m e t r i e c h e c o n s e n t i r e b b e r o a K i e v d i c o l p i r e o b i e t t i v i i n ​ ​ p r o f o n d i t à n e l t e r r i t o r i o r u s s o . I l m i s s i l e , p r o g e t t a t o p e r a t t a c c h i d i p r e c i s i o n e , d a r e b b e a l l ' U c r a i n a l a p o s s i b i l i t à d i c o l p i r e c e n t r i d i c o m a n d o , c e n t r i l o g i s t i c i e a l t r i o b i e t t i v i m i l i t a r i n e l l a R u s s i a o c c i d e n t a l e e p e r s i n o n e g l i U r a l i . I l p r e s i d e n t e u c r a i n o h a r i p e t u t a m e n t e f a t t o p r e s s i o n e s u W a s h i n g t o n a f f i n c h é f o r n i s c a l ' a r m a , d e f i n e n d o l a u n p a s s o n e c e s s a r i o p e r r a f f o r z a r e l a d i f e s a d e l l ' U c r a i n a e c o s t r i n g e r e M o s c a a t o r n a r e a l t a v o l o d e i n e g o z i a t i . " I n q u e s t o m o m e n t o è i m p o r t a n t e i n v i a r e u n s e g n a l e c h e l ' U c r a i n a s a r à r a f f o r z a t a c o n t u t t i i m e z z i p o s s i b i l i . E q u e s t o è u n o d i q u e i m e z z i c h e p e r m e è i m p o r t a n t e : i T o m a h a w k " , h a d i c h i a r a t o l ' 8 o t t o b r e .