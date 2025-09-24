M o s c a , 2 4 s e t . ( A d n k r o n o s / A f p ) - I l C r e m l i n o r i t i e n e c h e l ' i d e a c h e l ' U c r a i n a p o s s a r i v e n d i c a r e u n a r i c o n q u i s t a t e r r i t o r i a l e , c o m e s u g g e r i t o d a D o n a l d T r u m p i e r i , s i a u n a t e s i “ e r r a t a ” . “ L ' i d e a c h e l ' U c r a i n a p o s s a r i c o n q u i s t a r e q u a l c o s a è , a n o s t r o a v v i s o , u n a t e s i e r r a t a ” , h a d i c h i a r a t o i l p o r t a v o c e d e l C r e m l i n o , D m i t r i P e s k o v , d u r a n t e i l s u o b r i e f i n g q u o t i d i a n o . I e r i i l p r e s i d e n t e a m e r i c a n o h a a f f e r m a t o c h e K i e v p o t r e b b e “ r i c o n q u i s t a r e i l s u o t e r r i t o r i o n e l l a s u a f o r m a o r i g i n a l e e f o r s e a n c h e a n d a r e o l t r e ” n e i c o n f r o n t i d e l l a R u s s i a .