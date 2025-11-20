M o s c a , 2 0 n o v . ( A d n k r o n o s ) - R u s s i a e S t a t i U n i t i " n o n s t a n n o t e n e n d o a l m o m e n t o c o n s u l t a z i o n i s u l l ' U c r a i n a , t u t t a v i a s o n o s i c u r a m e n t e i n a t t o d e i c o n t a t t i " . L o h a d e t t o a i g i o r n a l i s t i i l p o r t a v o c e d e l C r e m l i n o D m i t r y P e s k o v , s o t t o l i n e a n d o c h e n o n c i s o n o s t a t i s v i l u p p i d o p o l ' i n c o n t r o i n A l a s k a t r a i p r e s i d e n t i r u s s o V l a d i m i r P u t i n e s t a t u n i t e n s e D o n a l d T r u m p . M o s c a r i m a n e a p e r t a a u n a c c o r d o c h e a f f r o n t i l e c a u s e p r o f o n d e d e l c o n f l i t t o i n q u a l s i a s i m o m e n t o , h a a g g i u n t o . I l p o r t a v o c e p r e s i d e n z i a l e h a i n o l t r e a f f e r m a t o d i n o n s a p e r e n u l l a d e l l ' i n t e n z i o n e d e i g e n e r a l i a m e r i c a n i , a t t u a l m e n t e i n v i s i t a a K i e v , d i r e c a r s i s u c c e s s i v a m e n t e i n R u s s i a . S e c o n d o i l W a l l S t r e e t J o u r n a l , i l s e g r e t a r i o d e l l ' E s e r c i t o s t a t u n i t e n s e D a n i e l D r i s c o l l h a i n t e n z i o n e d i i n c o n t r a r e i r a p p r e s e n t a n t i r u s s i d o p o i n e g o z i a t i c o n l a p a r t e u c r a i n a .