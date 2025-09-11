M o s c a , 1 1 s e t . ( A d n k r o n o s ) - N o n c i s o n o a n c o r a a c c o r d i s u u n n u o v o c o l l o q u i o t r a i l p r e s i d e n t e r u s s o V l a d i m i r P u t i n e i l p r e s i d e n t e d e g l i S t a t i U n i t i D o n a l d T r u m p , m a p o t r e b b e e s s e r e o r g a n i z z a t o r a p i d a m e n t e , s e n e c e s s a r i o . L o h a d i c h i a r a t o a i g i o r n a l i s t i i l ​ ​ p o r t a v o c e d e l l e a d e r r u s s o , D m i t r i P e s k o v . " N o n c i s o n o a n c o r a a c c o r d i s p e c i f i c i s u l l a d a t a d e l c o n t a t t o t e l e f o n i c o - h a d e t t o i l r a p p r e s e n t a n t e d e l C r e m l i n o - M a , s e n e c e s s a r i o , u n c o l l o q u i o d e l g e n e r e p u ò e s s e r e c o n c o r d a t o m o l t o , m o l t o r a p i d a m e n t e ; t u t t i i c a n a l i a t a l f i n e s o n o d i s p o n i b i l i " .