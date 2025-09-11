R o m a , 1 1 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " E ' i m p o s s i b i l e s o t t o v a l u t a r e q u a n t o a c c a d u t o i e r i i n P o l o n i a . L a s t r a d a v e r s o l a p a c e d i c e s s a t a d i f u o c o i n U c r a i n a è a n c o r a m o l t o l u n g a e n o i d o b b i a m o g a r a n t i r e u n a p a c e g i u s t a e d u r a t u r a c o m e d i c e v a i l P r e s i d e n t e M e l o n i , p e r ò p e r f a r e l a p a c e b i s o g n a e s s e r e i n d u e . P u t i n n o n d à a s s o l u t a m e n t e l a s e n s a z i o n e d i v o l a r e c o n l a p a c e m a o g n i g i o r n o l a v o r a p e r a l l o n t a n a r l a " . L o d i c e i l m i n i s t r o p e r i R a p p o r t i c o n i l P a r l a m e n t o , L u c a C i r i a n i , a d A g o r à .