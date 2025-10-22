R o m a , 2 2 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " N o n p o s s o n o n r i l e v a r e l a s i n g o l a r i t à d i q u e s t a i n t e r r o g a z i o n e , c h e g i u n g e p r o p r i o n e l g i o r n o d e l l e c o m u n i c a z i o n i d e l p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o a l l e C a m e r e , i n v i s t a d e l C o n s i g l i o e u r o p e o d e l 2 3 e 2 4 o t t o b r e — u n a p p u n t a m e n t o c h e , t r a l e a l t r e q u e s t i o n i , a f f r o n t e r à a n c h e i l t e m a d e l l ’ U c r a i n a . U n a c o i n c i d e n z a c h e , f r a n c a m e n t e , r e n d e s u p e r f l u a o g n i i l l a z i o n e e c o n f e r m a l a p i e n a t r a s p a r e n z a c o n c u i i l G o v e r n o d i s c u t e i n P a r l a m e n t o l e p r o p r i e p o s i z i o n i e p r i o r i t à i n m a t e r i a d i p o l i t i c a e s t e r a e d i d i f e s a . Q u a n t o a l m e r i t o , d e v o d i r e c o n f r a n c h e z z a c h e l a d o m a n d a a p p a r e p l e o n a s t i c a , p e r c h é c h i e d e s e i l G o v e r n o i n t e n d a r i s p e t t a r e g l i i m p e g n i c h e h a a s s u n t o . È e v i d e n t e c h e l i r i s p e t t a . L o h a s e m p r e f a t t o e l o f a r à a n c o r a " . L o h a a f f e r m a t o i l m i n i s t r o p e r i R a p p o r t i c o n i l P a r l a m e n t o , L u c a C i r i a n i , r i s p o n d e n d o a l Q u e s t i o n t i m e d e l l a C a m e r a a d u n ' i n t e r r o g a z i o n e d i I t a l i a v i v a r i v o l t a a l m i n i s t r o d e l l a D i f e s a , a p r o p o s i t o s u l l e r e c e n t i a f f e r m a z i o n i c o n t e n u t e i n u n v i d e o d i f f u s o t r a m i t e i c a n a l i s o c i a l d e l p r e s i d e n t e U s a D o n a l d T r u m p s u g l i i n t e n d i m e n t i d e l G o v e r n o i t a l i a n o i n m a t e r i a d i d i f e s a e s i c u r e z z a i n t e r n a z i o n a l e . " N o n s o s e t a l i p e r p l e s s i t à - h a c o n c l u s o i l r a p p r e s e n t a n t e d e l l ' E s e c u t i v o - d e r i v i n o d a e s p e r i e n z e m a t u r a t e c o n a l t r i G o v e r n i , m a q u e s t o G o v e r n o m a n t i e n e g l i i m p e g n i c h e p r e n d e , i n o g n i s e d e e s u o g n i d o s s i e r , e l o f a c o n c o n s a p e v o l e z z a , r e s p o n s a b i l i t à e s e n s o d e l l e I s t i t u z i o n i " .