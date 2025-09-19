R o m a , 1 9 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " L ’ A l l e a n z a a t l a n t i c a h a a n n u n c i a t o u n a n u o v a m i s s i o n e d e n o m i n a t a S e n t i n e l l a d e l l ’ E s t , c o n b a s e i n P o l o n i a " e " s e c o n d o f o n t i g i o r n a l i s t i c h e a c c r e d i t a t e , a l l a r i c h i e s t a d e l l a N a t o i l g o v e r n o i t a l i a n o a v r e b b e i n i z i a l m e n t e p r o s p e t t a t o l a p o s s i b i l i t à d i i n v i a r e d u e v e l i v o l i E u r o f i g h t e r p e r c o n t r i b u i r e a l l a s u d d e t t a m i s s i o n e i n P o l o n i a ; d i s p o n i b i l i t à c h e , t u t t a v i a , s a r e b b e s t a t a s u c c e s s i v a m e n t e r i t r a t t a t a " . S i l e g g e n e l l ' i n t e r r o g a z i o n e d e i s e n a t o r i P i e r F e r d i n a n d o C a s i n i e F i l i p p o S e n s i a l m i n i s t r o d e l l a D i f e s a , G u i d o C r o s e t t o . N e l l ' i n t e r r o g a z i o n e s i c i t a n o a r t i c o l i d i s t a m p a i n c u i v i e n e r i c o s t r u i t o c o m e C r o s e t t o a v r e b b e p r i m a d a t o l ' o k a l l ' i n v i o d i d u e E u r o f i g h t e r , p e r p o i r i t i r a r e l a d i s p o n i b i l i t à . I d u e s e n a t o r i P d c h i e d o n o q u i n d i d i s a p e r e " s e i l g o v e r n o i n t e n d a s m e n t i r e l a r i c o s t r u z i o n e g i o r n a l i s t i c a s o p r a r i c h i a m a t a e , i n o g n i c a s o , c h i a r i r e q u a l i s i a n o l e m o t i v a z i o n i s t r a t e g i c h e e m i l i t a r i a l l a b a s e d e l l a d e c i s i o n e a s s u n t a ; s e i l g o v e r n o p o s s a e s c l u d e r e c h e l a s c e l t a c o m p i u t a s i a s t a t a i n f l u e n z a t a d a c o n s i d e r a z i o n i d i n a t u r a p o l i t i c a e d e l e t t o r a l e , v o l t e a s o d d i s f a r e l e p o s i z i o n i p i ù c a u t e p r e s e n t i a l l ’ i n t e r n o d e l l a m a g g i o r a n z a d i g o v e r n o r i s p e t t o a l l ’ i m p e g n o m i l i t a r e d i r e t t o a s o s t e g n o d e l l ’ U c r a i n a a g g r e d i t a " . E d i n o l t r e , " s e i l g o v e r n o n o n r i t e n g a c h e t a l e d e c i s i o n e r a p p r e s e n t i u n c o m p r o m e s s o a l r i b a s s o d a p a r t e d e l l ’ I t a l i a n e l l ’ a m b i t o d e l l a N a t o , c o n p o s s i b i l i r i p e r c u s s i o n i s u l l a s i c u r e z z a c o l l e t t i v a e s u l l a d i f e s a m i l i t a r e d a p o s s i b i l i a t t a c c h i s t r a n i e r i ; s e i l g o v e r n o n o n c o n s i d e r i t a l e d e c i s i o n e u n d a n n o r i l e v a n t e n e i r a p p o r t i c o n i p a r t n e r d e l l ’ A l l e a n z a A t l a n t i c a , n o n c h é p e r l ’ i m m a g i n e e l a c r e d i b i l i t à i n t e r n a z i o n a l e d e l n o s t r o P a e s e , i n u n m o m e n t o d r a m m a t i c o p e r l ’ E u r o p a e i n v i s t a d e l l e a s s u n z i o n i d i r e s p o n s a b i l i t à e d e g l i i m p e g n i a s s u n t i i n a m b i t o N a t o i n o c c a s i o n e d e l r e c e n t e v e r t i c e d e l l ’ A i a ; s e i l g o v e r n o n o n i n t e n d a r i c o n s i d e r a r e l a p r o p r i a d e c i s i o n e e p r o c e d e r e , i n v e c e , c o m e o r i g i n a r i a m e n t e p r e v i s t o , a l l ’ i n v i o d e i d u e E u r o f i g h t e r p e r l a m i s s i o n e S e n t i n e l l a d e l l ’ E s t , a s s i c u r a n d o c o s ì i l c o n t r i b u t o t a n t o a p p r e z z a t o d e l l e n o s t r e F o r z e A r m a t e a l l a p r o t e z i o n e e a l l a d i f e s a d e i p a e s i d e l l ’ A l l e a n z a , d i f r o n t e a m i n a c c e e p e r i c o l i c r e s c e n t i " .