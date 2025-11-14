R o m a , 1 4 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " È q u a n t o m e n o i n o p p o r t u n o a c c o s t a r e l o s c a n d a l o c o r r u z i o n e c h e h a p o r t a t o a l l e d i m i s s i o n i d e i m i n i s t r i d i Z e l e n s k y a l f e n o m e n o m a f i o s o c h e h a i n s a n g u i n a t o i l n o s t r o P a e s e , i n c u i h a n n o p e r s o l a v i t a p e r s o n e o n e s t e e p e r b e n e c h e d e l l a l o t t a a l l a c r i m i n a l i t à o r g a n i z z a t a n e h a n n o f a t t o u n a m i s s i o n e . È d o v e r o s o f a r e c h i a r e z z a e c a p i r e d o v e v a n n o a f i n i r e i s o l d i d e i c i t t a d i n i i t a l i a n i , p r i m a d i i m p e g n a r l i i n n u o v e a t t i v i t à " . C o s ì i l d e p u t a t o d e l l a L e g a A n a s t a s i o C a r r à , c o m p o n e n t e d e l l a c o m m i s s i o n e D i f e s a .