R o m a , 2 4 f e b . ( A d n k r o n o s ) - “ I l q u a r t o a n n i v e r s a r i o d e l l ’ i n v a s i o n e r u s s a d e l l ’ U c r a i n a c i r i c o r d a l o s t r a o r d i n a r i o c o r a g g i o d e l p o p o l o u c r a i n o , l a s u a e r o i c a r e s i s t e n z a c o n t r o l ’ a g g r e s s o r e . U n a l e z i o n e p e r P u t i n e p e r g l i a u t o c r a t i d i t u t t o i l m o n d o , u n e s e m p i o p e r l ’ O c c i d e n t e , a c o m i n c i a r e d a l l ’ E u r o p a . O g g i c o m e q u a t t r o a n n i f a l a s c e l t a d e l l ’ U e e d e l l ’ I t a l i a d i s c h i e r a r s i d a l l a p a r t e d i K i e v è s t a t a q u e l l a g i u s t a , p e r c h é a l t r i m e n t i a d e s s o s u l l ’ U c r a i n a , e f o r s e a n c h e s u a l t r i P a e s i , s v e n t o l e r e b b e l a b a n d i e r a d e l l a F e d e r a z i o n e r u s s a " . L o s c r i v e s u i s o c i a l M a r a C a r f a g n a , s e g r e t a r i a d i N o i m o d e r a t i . " A b b i a m o f a t t o c i ò c h e e r a n e c e s s a r i o f a r e p e r d i f e n d e r e l a l i b e r t à d e g l i u c r a i n i e a n c h e l a n o s t r a , u n a s c e l t a d i s o l i d a r i e t à - a g g i u n g e - m a a n c h e d i r e s p o n s a b i l i t à p o l i t i c a e m o r a l e . U n a r e s p o n s a b i l i t à c h e n o n s i e s a u r i s c e c o n i l t e m p o . N o n c i s i a m o v o l t a t i d a l l ' a l t r a p a r t e i n q u e s t i q u a t t r o d r a m m a t i c i a n n i e n o n c i d o b b i a m o v o l t a r e d a l l ' a l t r a p a r t e n e m m e n o o r a . È l ’ u n i c o m o d o p e r r a g g i u n g e r e q u e l l a p a c e g i u s t a e d u r a t u r a o b i e t t i v o d i t u t t i . U n a p a c e c h e p u ò n a s c e r e s o l o d a l l a c o e r e n z a , n o n c e r t o d a l l ’ i n d i f f e r e n z a o d a l l e a m b i g u i t à ” .