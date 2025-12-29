R o m a , 2 9 d i c . ( A d n k r o n o s ) - “ L ’ I t a l i a s c e g l i e a n c o r a u n a v o l t a d i s t a r e d a l l a p a r t e g i u s t a : c o n i l p o p o l o u c r a i n o , c o n i l P a e s e a g g r e d i t o , c o n c h i d i f e n d e n d o i p r o p r i c o n f i n i d i f e n d e a n c h e l a s i c u r e z z a d e l l ’ E u r o p a e i v a l o r i f o n d a m e n t a l i d i d e m o c r a z i a e d i l i b e r t à . L a p r o r o g a d e l l ’ i n v i o d e g l i a i u t i a l l ’ U c r a i n a , d e c i s a d a l C d m , c o n f e r m a l a l i n e a c h i a r a e c o e r e n t e c h e q u e s t o G o v e r n o e q u e l l o p r e c e d e n t e h a n n o s e m p r e a v u t o . L ’ o b i e t t i v o r e s t a a r r i v a r e a u n a p a c e g i u s t a e d u r a t u r a , f i n o a d a l l o r a d o b b i a m o f a r e t u t t o i l p o s s i b i l e p e r s o s t e n e r e K i e v , p e r a i u t a r l a a d i f e n d e r s i ” . C o s ì M a r a C a r f a g n a , s e g r e t a r i o d i N o i m o d e r a t i .