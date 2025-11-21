R o m a , 2 1 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " S e l ’ E u r o p a n o n t r o v e r à l a f o r z a p e r r e s p i n g e r e i l p i a n o d i c a p i t o l a z i o n e s c r i t t o a q u a t t r o m a n i d a T r u m p e P u t i n s i d i s i n t e g r e r à r a p i d a m e n t e . C h e i l G o v e r n o i t a l i a n o n o n a b b i a d e t t o a n c o r a u n a p a r o l a c h i a r a è s i n t o m o d i u n i n i z i o d i g i r a v o l t a p e r n o i i n a c c e t t a b i l e . S e m o l l a t e l ’ U c r a i n a r i n u n c i a t e a c o m b a t t e r e l a b a t t a g l i a f o n d a m e n t a l e p e r l a n o s t r a l i b e r t à e p e r l a n o s t r a s o v r a n i t à " . L o s c r i v e s u i s o c i a l C a r l o C a l e n d a t a g g a n d o G i o r g i a M e l o n i e A n t o n i o T a j a n i .