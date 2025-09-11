R o m a , 1 1 s e t ( A d n k r o n o s ) - " M i n i s t r o , l e i s i c o m p o r t a c o m e u n o d i q u e g l i i n f l u e n c e r p r e z z o l a t i d a l g o v e r n o i s r a e l i a n o p e r n o n d i r e l a v e r i t à " . L a f r a s e d e l l a s e n a t r i c e A l e s s a n d r a M a j o r i n o , i n a u l a a l S e n a t o i n o c c a s i o n e d e l l ' i n f o r m a t i v a d e l g o v e r n o s u U c r a i n a e M o , h a s c a t e n a t o l e p r o t e s t e d e l l a m a g g i o r a n z a . " N o n h o i n s u l t a t o n e s s u n o , i n f l u e n c e r n o n è u n i n s u l t o m a u n d a t o d i f a t t o " , s i è a f f r e t t a t a a c h i a r e l a s e n a t r i c e M 5 s t r a l e p r o t e s t e d e i b a n c h i d e l l a m a g g i o r a n z a . A s t r e t t o g i r o , p e r ò , è a r r i v a t a l a r e p l i c a d e l l a p r e s i d e n t e d i t u r n o L i c i a R o n z u l l i : " L e i h a u s a t o l a p a r o l a p r e z z o l a t o , v u o l d i r e p a g a t o d a a l t r i , s i a s s u m e l a r e s p o n s a b i l i t ò d i q u e l l o c h e h a d e t t o n e l c a s o i n c u i i l m i n i s t r o T a j a n i v o r r à a d i r e l e v i e l e g a l i " , h a s p i e g a t o R o n z u l l i m e n t r e d a i b a n c h i d e l M 5 s s i l e v a v a n o p r o t e s t e e , t r a l ' a l t r o , l e u r l a ' v e r g o g n a ' . " S e c ' è q u a l c u n o c h e s i d e v e v e r g o g n a r e n o n è c e r t o l a p r e s i d e n z a , o g g i . C i s o n o i r e s o c o n t i , h o c h i e s t o r i s p e t t o n e l l i n g u a g g i o . D a p r e s i d e n t e c h i e d o r i s p e t t o n e i c o n f r o n t i d e l r u o l o e d e l l a p e r s o n a , p o i o g n u n o è i b e r o d i e s p r i m e r e l e p r o p r i e i d e e " , h a c h i a r i t o R o n z u l l i .