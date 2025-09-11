R o m a , 1 1 s e t ( A d n k r o n o s ) - " L ’ i n f o r m a t i v a c h e a b b i a m o a p p e n a a s c o l t a t o c o n f e r m a u n d a t o p o l i t i c o d r a m m a t i c o : l ’ a s s o l u t a i n c o n s i s t e n z a d e l l a n o s t r a p o l i t i c a e s t e r a e l a m a r g i n a l i t à d e l n o s t r o p a e s e s u l l a s c e n a i n t e r n a z i o n a l e . L ’ I t a l i a è p r i v a d i u n a s t r a t e g i a , i n c a p a c e d i c o n t r i b u i r e a l l a c o s t r u z i o n e d i u n o r d i n e g l o b a l e p i ù g i u s t o , p i ù s i c u r o , s o l o s t a b i l e " . L o h a d e t t o i l p r e s i d e n t e d e i s e n a t o r i d e l P d F r a n c e s c o B o c c i a i n a u l a d o p o l ’ i n f o r m a t i v a d e l m i n i s t r o T a j a n i . " N e l c o n t e s t o g l o b a l e , s e g n a t o d a l l a c r i s i d e l l ’ o r d i n e m u l t i l a t e r a l e e d a l r i t o r n o a l l a l o g i c a d e l l e p o t e n z e , l ’ I t a l i a d o v r e b b e s p i n g e r e p e r u n r a f f o r z a m e n t o d e l l ’ E u r o p a c o m e s o g g e t t o a u t o n o m o , c a p a c e d i d i f e n d e r e i l d i r i t t o i n t e r n a z i o n a l e , l a p a c e e i p r o p r i i n t e r e s s i . I n v e c e , s c e g l i e u n a p o s i z i o n e p a s s i v a , c h e c i c o n s e g n a a l l ’ i r r i l e v a n z a , c o m e d i m o s t r a i l n o s t r o r u o l o a s s e n t e n e l l a c r i s i i n M e d i o O r i e n t e , n e l l a g u e r r a i n U c r a i n a e n e l l a d e f i n i z i o n e d i u n a n u o v a a r c h i t e t t u r a g l o b a l e " , h a p r o s e g u i t o B o c c i a . " T r u m p h a a s s e s t a t o u n c o l p o t e r r i b i l e a l l ’ e q u i l i b r i o m o n d i a l e b a s a t o s u l m u l t i l a t e r a l i s m o e i l d i r i t t o i n t e r n a z i o n a l e . S i a m o s u b a l t e r n i a q u e s t i S t a t i U n i t i , t o l l e r a n t i v e r s o q u e s t i a u t o c r a t i c h e a c c o l g o n o P u t i n i n A l a s k a c o m e f o s s e u n o s t a t i s t a e i n v e c e n o n è a l t r o c h e u n d e s p o t a c r i m i n a l e e d a v o i n e m m e n o u n a p a r o l a " , h a d e t t o a n c o r a l ' e s p o n e n t e d e m . ( A d n k r o n o s ) - " N e t a n y a h u s t a s t e r m i n a n d o l a p o p o l a z i o n e c i v i l e , n o n c o n s e n t e l ' a r r i v o d i c i b o e m e d i c i n a l i . I c i v i l i c h e s o n o s a l i t i s u l l a F l o t i l l a s o n o i s e n z a p o t e r e c h e c i f a n n o v e r g o g n a r e p e r l a n o s t r a i n c a p a c i t à d i f a r e q u a l c o s a . D o v e t e f a r e q u a l c o s a p e r f e r m a r e i l g o v e r n o d i I s r a e l e c h e v o i c o n s i d e r a t e a n c o r a u n v o s t r o a l l e a t o . L ’ u n i c a c o s a c h e G i o r g i a M e l o n i è r i u s c i t a a d i r e è d i e s s e r e c o n t r a r i a a u n e s c a l a t i o n . U n e s c a l a t i o n ? A G a z a c ' è u n m a s s a c r o . C o s a v o g l i a m o f a r e ? A s p e t t a r e T r u m p ? ” , h a a g g i u n t o B o c c i a .