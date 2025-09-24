B e r l i n o , 2 4 s e t . ( A d n k r o n o s / A f p ) - L e d i c h i a r a z i o n i d e l p r e s i d e n t e d e g l i S t a t i U n i t i D o n a l d T r u m p , s e c o n d o c u i l ' U c r a i n a p o t r e b b e r i c o n q u i s t a r e t u t t o i l s u o t e r r i t o r i o d a l l a R u s s i a , h a n n o a l i m e n t a t o l e s p e r a n z e d i u n ' u l t e r i o r e p r e s s i o n e s u M o s c a . L o h a a f f e r m a t o i l p o r t a v o c e d e l g o v e r n o t e d e s c o S t e f a n K o r n e l i u s , s e c o n d o c u i l a l i n e a d i T r u m p c o r r i s p o n d e a l l ' o b i e t t i v o d i B e r l i n o d i " m a n t e n e r e a l t a l a p r e s s i o n e s u l l ' a g g r e s s o r e r u s s o e d i i s o l a r l o s e m p r e d i p i ù " . " Q u e s t e d i c h i a r a z i o n i c i d a n n o m o t i v o d i s p e r a r e d i p o t e r o r a d i s c u t e r e p i ù a p p r o f o n d i t a m e n t e d i q u e s t a q u e s t i o n e e m a n t e n e r e l a n e c e s s a r i a p r e s s i o n e s u l l a R u s s i a " , h a d i c h i a r a t o i l p o r t a v o c e d e l g o v e r n o .