K i e v , 5 f e b . ( A d n k r o n o s ) - L e f o r z e r u s s e h a n n o l a n c i a t o u n r a i d c o n d r o n i s u K i e v n e l l a n o t t e , f e r e n d o a l m e n o d u e p e r s o n e . L o h a n n o r i f e r i t o f u n z i o n a r i l o c a l i . D o p o u n a b r e v e p a u s a n e g l i a t t a c c h i s u l l a c a p i t a l e u c r a i n a s u r i c h i e s t a d e l p r e s i d e n t e d e g l i S t a t i U n i t i D o n a l d T r u m p , M o s c a h a r i p r e s o a c o l p i r e l a c i t t à n e g l i u l t i m i g i o r n i , m e n t r e i r e s i d e n t i c o n t i n u a n o a f a r e i c o n t i c o n l e t e m p e r a t u r e g e l i d e . L e e s p l o s i o n i s o n o s t a t e u d i t e i n t o r n o a l l e 2 d e l m a t t i n o o r a l o c a l e , h a r i f e r i t o l ' e m i t t e n t e p u b b l i c a S u s p i l n e . P o c o d o p o , u n ' e s p l o s i o n e è s t a t a n u o v a m e n t e u d i t a i n c i t t à i n t o r n o a l l e 4 , 1 5 d e l m a t t i n o . I l s i n d a c o V i t a l i K l i t s c h k o h a a f f e r m a t o c h e l ' a t t a c c o h a p r e s o d i m i r a v a r i q u a r t i e r i d e l l a c i t t à , t r a c u i i q u a r t i e r i O b o l o n s k y i , D a r n y t s k y i , S h e v c h e n k i v s k y i e S o l o m i a n s k y i . I l S e r v i z i o s t a t a l e d i e m e r g e n z a u c r a i n o h a r i f e r i t o c h e è s c o p p i a t o u n i n c e n d i o i n u n e d i f i c i o p e r u f f i c i d i q u a t t r o p i a n i n e l d i s t r e t t o d i S h e v c h e n k i v s k y i , c o n d a n n i s e g n a l a t i a n c h e i n u n a s i l o n i d o n e l d i s t r e t t o d i S o l o m i a n s k y i d e l l a c i t t à . L ' a t t a c c o a r r i v a a p p e n a d u e g i o r n i d o p o c h e l a R u s s i a h a l a n c i a t o i l s u o p i ù g r a n d e a t t a c c o d e l l ' i n v e r n o : 7 1 m i s s i l i e 4 5 0 d r o n i c o n t r o c i t t à u c r a i n e , t r a c u i K i e v . L ' a t t a c c o h a c o l p i t o d i v e r s i e d i f i c i r e s i d e n z i a l i n e l l a c a p i t a l e , f e r e n d o a l m e n o n o v e p e r s o n e .