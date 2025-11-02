M o s c a , 2 n o v . ( A d n k r o n o s / A f p ) - L a R u s s i a h a l a n c i a t o u n ' o n d a t a d i d r o n i e m i s s i l i c o n t r o l ' U c r a i n a n e l l a n o t t e , " u c c i d e n d o " s e i p e r s o n e , t r a c u i d u e b a m b i n i " , e i n t e r r o m p e n d o l ' e l e t t r i c i t à a d e c i n e d i m i g l i a i a d i p e r s o n e . L o h a r i f e r i t o l ' u f f i c i o d e l p r o c u r a t o r e g e n e r a l e d e l l ' U c r a i n a s u T e l e g r a m , p r e c i s a n d o c h e " l e f o r z e r u s s e h a n n o a t t a c c a t o l e r e g i o n i d i D n i p r o p e t r o v s k e O d e s s a " . N e l f r a t t e m p o , u n a t t a c c o r u s s o n e l l a r e g i o n e m e r i d i o n a l e d i Z a p o r i z h z h i a h a l a s c i a t o q u a s i 5 8 . 0 0 0 f a m i g l i e s e n z a e l e t t r i c i t à , h a a f f e r m a t o i l g o v e r n a t o r e d e l l a r e g i o n e I v a n F e d o r o v .