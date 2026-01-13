K i e v , 1 3 g e n . ( A d n k r o n o s ) - K i e v è s t a t a n u o v a m e n t e b e r s a g l i o d i d r o n i , m i s s i l i d a c r o c i e r a e b a l i s t i c i r u s s i : l a c a p i t a l e u c r a i n a è s t a t a b o m b a r d a t a a n c h e l a s c o r s a n o t t e , a p p e n a q u a t t r o g i o r n i d o p o l ' u l t i m o a t t a c c o d i m a s s a c h e h a p r o v o c a t o n e l l a c i t t à p e s a n t i b l a c k o u t m e n t r e l e t e m p e r a t u r e i n v e r n a l i r e s t a n o g e l i d e . ' ' Q u a s i 3 0 0 d r o n i d ' a t t a c c o , l a m a g g i o r p a r t e d e i q u a l i ' s h a h e d ' , 1 8 m i s s i l i b a l i s t i c i e 7 m i s s i l i d a c r o c i e r a s o n o s t a t i l a n c i a t i d a i r u s s i c o n t r o l ' U c r a i n a n e l l a n o t t e ' ' e ' ' a n c o r a u n a v o l t a l ' o b i e t t i v o p r i n c i p a l e d e l l ' a t t a c c o s o n o s t a t i i n o s t r i i m p i a n t i d i p r o d u z i o n e e n e r g e t i c a ' ' , h a s c r i t t o s u ' X ' i l p r e s i d e n t e u c r a i n o V o l o d y m y r Z e l e n s k y , a g g i u n g e n d o c h e ' ' p u r t r o p p o s i è v e r i f i c a t a u n ' a m p i a d i s t r u z i o n e d i i n f r a s t r u t t u r e r e s i d e n z i a l i e c i v i l i ' ' . A t r e g i o r n i d a l b o m b a r d a m e n t o r u s s o c h e h a d u r a m e n t e c o l p i t o l a r e t e e l e t t r i c a d e l l a c a p i t a l e u c r a i n a , i e r i q u a s i 8 0 0 e d i f i c i d i K i e v e r a n o a n c o r a s e n z a r i s c a l d a m e n t o . I m a s s i c c i a t t a c c h i r u s s i h a n n o c a u s a t o v e n e r d ì l a m o r t e d i a l m e n o 4 p e r s o n e e l a s c i a t o m e t à d e g l i e d i f i c i r e s i d e n z i a l i d e l l a c i t t à s e n z a r i s c a l d a m e n t o , c o n t e m p e r a t u r e c h e s i a g g i r a n o i n t o r n o a i - 1 0 ° C . " Q u a s i 8 0 0 e d i f i c i n e l l a c a p i t a l e s o n o a n c o r a s e n z a r i s c a l d a m e n t o " , h a d i c h i a r a t o i e r i i l s i n d a c o V i t a l i y K l i t s c h k o . " I s e r v i z i d i p u b b l i c a u t i l i t à e g l i o p e r a t o r i d e l s e t t o r e e n e r g e t i c o s t a n n o f a c e n d o t u t t o i l p o s s i b i l e i n q u e s t a s i t u a z i o n e s t r a o r d i n a r i a p e r f o r n i r e a i r e s i d e n t i i s e r v i z i e s s e n z i a l i " . I l p r e s i d e n t e u c r a i n o h a s p i e g a t o c h e ' ' l a s i t u a z i o n e n e l l a r e g i o n e d i K i e v n o n è f a c i l e : d i v e r s e c e n t i n a i a d i m i g l i a i a d i f a m i g l i e s o n o a t t u a l m e n t e s e n z a e l e t t r i c i t à ' ' . M a ' ' c o m e s e m p r e , o v u n q u e l a R u s s i a c e r c h i d i d i s t r u g g e r e , g l i u c r a i n i s i s o s t e n g o n o a v i c e n d a e l a r e s i l i e n z a i n t e r n a è c i ò d i c u i c ' è p i ù b i s o g n o i n q u e s t o m o m e n t o ' ' . I n o l t r e , a g g i u n g e , ' ' o g n i a t t a c c o c o n t r o l a v i t a c i r i c o r d a c h e i l s o s t e g n o a l l ' U c r a i n a n o n p u ò e s s e r e f e r m a t o . I m i s s i l i p e r i s i s t e m i d i d i f e s a a e r e a s o n o n e c e s s a r i o g n i g i o r n o , s o p r a t t u t t o i n i n v e r n o . I l m o n d o p u ò r i s p o n d e r e a q u e s t o t e r r o r e r u s s o c o n n u o v i p a c c h e t t i d i a s s i s t e n z a p e r l ' U c r a i n a . C i a s p e t t i a m o u n ' a c c e l e r a z i o n e d e l l e c o n s e g n e g i à c o n c o r d a t e c o n A m e r i c a e d E u r o p a . L a R u s s i a d e v e i m p a r a r e c h e i l f r e d d o n o n l a a i u t e r à a v i n c e r e l a g u e r r a ' ' . S e c o n d o i l K y i v I n d e p e n d e n t , e s p l o s i o n i d i m i s s i l i b a l i s t i c i h a n n o s c o s s o l a c a p i t a l e u c r a i n a i n t o r n o a l l ' 1 d i n o t t e . U l t e r i o r i e s p l o s i o n i s o n o s t a t e s e n t i t e i n t o r n o a l l e 8 , 3 0 d i s t a m a t t i n a . I s o b b o r g h i d i K i e v d i B u c h a , H o s t o m e l e I r p i n s o n o r i m a s t i s e n z a e l e t t r i c i t à e a c q u a c o r r e n t e a s e g u i t o d e g l i a t t a c c h i r u s s i . A K i e v e i n a l c u n e p a r t i d e l l ' o b l a s t ' s i s o n o a v u t e i n t e r r u z i o n i d i c o r r e n t e . D t e k , l a p i ù g r a n d e a z i e n d a e n e r g e t i c a p r i v a t a u c r a i n a , h a d i c h i a r a t o c h e l a s u a c e n t r a l e t e r m o e l e t t r i c a è s t a t a n u o v a m e n t e a t t a c c a t a , c o n l e a p p a r e c c h i a t u r e d e l l ' i m p i a n t o d a n n e g g i a t e a s e g u i t o d e l l ' a t t a c c o . L ' a z i e n d a h a o s s e r v a t o c h e s i t r a t t a d e l l ' o t t a v o a t t a c c o a l l e s u e c e n t r a l i t e r m o e l e t t r i c h e d a l l ' o t t o b r e d e l l o s c o r s o a n n o . N e l l a n o t t e d e l 9 g e n n a i o , l a R u s s i a a v e v a l a n c i a t o u n m a s s i c c i o a t t a c c o m i s s i l i s t i c o e c o n d r o n i , u c c i d e n d o 4 p e r s o n e e f e r e n d o n e a l t r e 2 4 a K i e v . I n s e g u i t o , l a c a p i t a l e u c r a i n a e r a r i m a s t a s e n z a e l e t t r i c i t à , r i s c a l d a m e n t o e a c q u a c o r r e n t e , p r o p r i o m e n t r e s i a v v i c i n a v a n o a l c u n i d e i g i o r n i p i ù f r e d d i d e l l ' i n v e r n o . S u b i t o d o p o l ' a t t a c c o , c i r c a 6 . 0 0 0 e d i f i c i i n c i t t à e r a n o r i m a s t i s e n z a e l e t t r i c i t à . " F o r s e q u e s t o n o n è s t a t o l ' a t t a c c o p e g g i o r e , m a è i l p e g g i o r i m p a t t o c h e a b b i a m o m a i v i s t o . R i s p e t t o a t u t t i g l i i n v e r n i p r e c e d e n t i , l a s i t u a z i o n e a t t u a l e è l a p e g g i o r e " , h a d i c h i a r a t o a l K y i v I n d e p e n d e n t O l e n a P a v l e n k o , p r e s i d e n t e d e l t h i n k t a n k D i X i G r o u p , c o n s e d e a K i e v e s p e c i a l i z z a t o i n e n e r g i a .