M o s c a , 2 9 s e t . ( A d n k r o n o s ) - D u e p e r s o n e , u n a d e l l e q u a l i u n b a m b i n o , s o n o s t a t e u c c i s e i n u n a t t a c c o c o n d r o n e a v v e n u t o d u r a n t e l a n o t t e n e l l a r e g i o n e d i M o s c a . L o h a r e o n o t o i l g o v e r n a t o r e d e l l a r e g i o n e d i M o s c a , A n d r e i V o r o b y o v , s u l c a n a l e s o c i a l r u s s o ' M a x ' . " Q u e s t a n o t t e , l e f o r z e d i d i f e s a a e r e a h a n n o a b b a t t u t o q u a t t r o d r o n i a V o s k r e s e n s k e K o l o m n a . P u r t r o p p o , a V o s k r e s e n s k s i è v e r i f i c a t a u n a t r a g e d i a : d u e p e r s o n e s o n o m o r t e i n u n i n c e n d i o i n u n ' a b i t a z i o n e p r i v a t a : u n a d o n n a d i 7 6 a n n i e s u o n i p o t e d i s e i a n n i " , h a s c r i t t o V o r o b y o v .