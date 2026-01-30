R o m a , 3 0 g e n . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - M e n t r e l ’ i n n o v a z i o n e t e c n o l o g i c a c a m b i a g l i s c e n a r i d e l l a s i c u r e z z a c o n i n e d i t a r a p i d i t à , l ’ E u r o p a è c h i a m a t a a r i s p o n d e r e a l l e s f i d e g l o b a l i t r a i g i g a n t i d e l l ’ i n n o v a z i o n e e i n u o v i e q u i l i b r i g e o p o l i t i c i . T r a c a r e n z a d i p r o f i l i p r o f e s s i o n a l i e n o r m a t i v e i n c o n t i n u o a g g i o r n a m e n t o , q u a l e s e n t i e r o p r e n d e r a n n o l ’ I t a l i a e l ’ U n i o n e E u r o p e a p e r s v i l u p p a r e e c o n s o l i d a r e l a l o r o p o s i z i o n e i n s e t t o r i c r u c i a l i n e l l e t e c n o l o g i e a b i l i t a n t i e n e l l a t r a n s i z i o n e d i g i t a l e ? S e n e è p a r l a t o a R o m a n e l l a g i o r n a t a i n a u g u r a l e d e l ' M a s t e r u n i v e r s i t a r i o d i i i l i v e l l o i n h o m e l a n d s e c u r i t y – s i s t e m i , m e t o d i e s t r u m e n t i p e r l a s e c u r i t y e i l c r i s i s m a n a g e m e n t ' d e l l ’ U n i v e r s i t à C a m p u s B i o - M e d i c o d i R o m a ( U c b m ) . G i u n t o a l l a X V I I I e d i z i o n e , o r g a n i z z a t o d a U c b m A c a d e m y e d i r e t t o d a l p r o f e s s o r R o b e r t o S e t o l a , o r d i n a r i o d i A u t o m a t i c a p r e s s o l a f a c o l t à d i p a r t i m e n t a l e d i i n g e g n e r i a U c b m , i l m a s t e r è u n p u n t o d i r i f e r i m e n t o p e r i s t i t u z i o n i e a z i e n d e p e r i l r e p e r i m e n t o d i f i g u r e s p e c i a l i z z a t e n e l l a p r e v e n z i o n e e g e s t i o n e d e l l e m i n a c c e c y b e r . “ I l m a s t e r i n h o m e l a n d s e c u r i t y U c b m è g i u n t o a l l a s u a d i c i o t t e s i m a e d i z i o n e – h a s o t t o l i n e a t o S e t o l a - è u n c o r s o c h e v u o l e f o r m a r e p r o f e s s i o n i s t i d e l l a s i c u r e z z a p u n t a n d o d a u n l a t o a u n a v i s i o n e o l i s t i c a i n c u i s i i n t e g r a n o a s p e t t i d i s i c u r e z z a f i s i c a , l o g i c a e c y b e r . D a l l ’ a l t r o i l m a s t e r h o m e l a n d s e c u r i t y U c b m c r e d e n e l l a c o l l a b o r a z i o n e p u b b l i c o - p r i v a t o p a r t e n d o d a l l ’ a s s u n t o c h e n e s s u n o p u ò f a r e s i c u r e z z a d a s o l o , c h e l a s i c u r e z z a è u n o b b l i g o e t i c o e m o r a l e e c h e f a r e s i c u r e z z a n o n è u n c o s t o m a u n i n v e s t i m e n t o p e r l e a z i e n d e . Q u e s t i s o n o g l i o b i e t t i v i p r i n c i p a l i d e l m a s t e r H o m e l a n d s e c u r i t y d i U c b m : i n q u e s t i d i c i o t t o a n n i i n o s t r i s t u d e n t i s i s o n o d e t t i s o d d i s f a t t i d i q u a n t o h a n n o a p p r e s o e m e s s o i n p r a t i c o n e i l o r o c o n t e s t i l a v o r a t i v i e p r o f e s s i o n a l i " . T r a g l i a u t o r e v o l i o s p i t i d e l l a g i o r n a t a i l Q u e s t o r e d i R o m a R o b e r t o M a s s u c c i c h e n e l l a s u a l e z i o n e h a s o t t o l i n e a t o : " O g g i è u n a g i o r n a t a i m p o r t a n t e p e r c h é , c o m e r a p p r e s e n t a n t e d e l l e i s t i t u z i o n i h o l a p o s s i b i l i t à d i i n c o n t r a r e i g i o v a n i d e l m a s t e r i n H o m e l a n d S e c u r i t y , p r o f e s s i o n i s t i c h e s i i n t e r e s s a n o a l m o n d o d e l l a s i c u r e z z a g u a r d a n d o a l l o r o f u t u r o p r o f e s s i o n a l e i n u n t e m p o i n c u i i l t e m a d e l l a s i c u r e z z a s t a d i v e n t a n d o s e m p r e p i ù t r a s v e r s a l e . A b b i a m o p a r l a t o d e l l ’ e s i g e n z a d i m e t t e r e i n s i c u r e z z a t e r r i t o r i e c o m u n i t à e d e l v a l o r e a g g i u n t o c h e a z i e n d e e p e r s o n e p o s s o n o d a r e a l l a s i c u r e z z a c o m p l e s s i v a d e l s i s t e m a , i n u n a c o l l a b o r a z i o n e s e m p r e p i ù s t r u t t u r a t a t r a m o n d o p r i v a t o e m o n d o p u b b l i c o p e r r a g g i u n g e r e i l v e r o o b i e t t i v o p r i n c i p a l e n e l m o n d o d e l l a s i c u r e z z a c h e è q u e l m i g l i o r a m e n t o c o n t i n u o i n g r a d o d i c o s t r u i r e i l b e n e s s e r e d e l l a c o m u n i t à ” , h a a g g i u n t o a n c o r a . P e r a f f r o n t a r e s e n z a i n c e r t e z z e i l q u a d r o a t t u a l e n o n b a s t a n o l e c o m p e t e n z e m a s e r v e d i s p o r r e d e l l e t e c n o l o g i e a b i l i t a n t i i n g r a d o d i f a r a v a n z a r e i l P a e s e l u n g o l a c o m p l e s s a t r a n s i z i o n e d i g i t a l e : n e h a f o r n i t o u n q u a d r o l a d o t t o r e s s a D o n a t e l l a P r o t o , d i r e t t o r e g e n e r a l e d i r e z i o n e t e c n o l o g i e a b i l i t a n t i M i m i t , m i n i s t e r o d e l l e i m p r e s e e d e l m a d e i n I t a l y . “ L ’ i n n o v a z i o n e n o n è s o l t a n t o u n a q u e s t i o n e d i r i s o r s e , m a a n c h e d i c o m p e t e n z e e d i d e f i n i z i o n e d i u n n u o v o q u a d r o r e g o l a t o r i o – h a s o t t o l i n e a t o P r o t o - L ’ i n n o v a z i o n e è l o s t r u m e n t o p e r g a r a n t i r e l a c o m p e t i t i v i t à d e l S i s t e m a E u r o p a e p a s s a a t t r a v e r s o l e u n i v e r s i t à e l a l o r o c a p a c i t à d i c o l l a b o r a r e c o n l e i m p r e s e . P e r q u e s t o , p o i c h é s i c u r e z z a e i n n o v a z i o n e s o n o s t r e t t a m e n t e c o r r e l a t i e i l t e m a d e l l e c o m p e t e n z e è u n o d e i p r e r e q u i s i t i p e r g o v e r n a r e l ’ i n n o v a z i o n e , m a s t e r c o m e q u e l l o i n H o m e l a n d s e c u r i t y r a p p r e s e n t a n o u n o d e i c o n t e n i t o r i s u c u i i n v e s t i r e p e r g o v e r n a r e q u e s t o c a m b i a m e n t o c o s ì r a p i d o c h e v e d e l ’ E u r o p a s t r e t t a n e l l a m o r s a g l o b a l e i n u n n u o v o o r d i n e m u l t i p o l a r e ” . L e n u o v e m i n a c c e e s p o n g o n o i n p a r t i c o l a r e a g l i a t t a c c h i l e g r a n d i i s t i t u z i o n i d i i n t e r e s s e n a z i o n a l e , c o m e g l i i s t i t u t i b a n c a r i . A d e s c r i v e r e l ’ e s p e r i e n z a d i I n t e s a S a n p a o l o , c h e d a l 2 0 2 2 s u p p o r t a i l m a s t e r h o m e l a n d s e c u r i t y U c b m , l ’ e x g e n e r a l e d e i C a r a b i n i e r i A n t o n i o D e V i t a , c h i e f s e c u r i t y o f f i c e r d e l g r u p p o b a n c a r i o , F r a n c e s c o Z i o , C o r p o r a t e a n d P h y s i c a l S e c u r i t y d i I n t e s a S a n p a o l o e E l i s a Z a m b i t o M a r s a l a , h e a d o f e d u c a t i o n e c o s y s t e m a n d g l o b a l v a l u e p r o g r a m s I n t e s a S a n p a o l o c h e h a s o t t o l i n e a t o : “ I n t e s a S a n p a o l o s o s t i e n e d a l 2 0 2 2 i l m a s t e r i n h o m e l a n d s e c u r i t y , v a l o r i z z a n d o u n a p a r t n e r s h i p s t r a t e g i c a c o n l ’ u n i v e r s i t à C a m p u s B i o - M e d i c o d i R o m a , e c c e l l e n z a r i c o n o s c i u t a a l i v e l l o i n t e r n a z i o n a l e . I n u n c o n t e s t o g e o p o l i t i c o e t e c n o l o g i c o s e m p r e p i ù c o m p l e s s o , l a s i c u r e z z a r a p p r e s e n t a u n f a t t o r e a b i l i t a n t e f o n d a m e n t a l e e l o s v i l u p p o d i c o m p e t e n z e q u a l i f i c a t e è e s s e n z i a l e p e r r a f f o r z a r e l a r e s i l i e n z a e l a c o m p e t i t i v i t à d e l l e i m p r e s e . I n v e s t i r e n e l l ' a l t a f o r m a z i o n e s i g n i f i c a c o n t r i b u i r e i n m o d o c o n c r e t o a l l a c r e s c i t a d i p r o f e s s i o n a l i t à i n g r a d o d i a f f r o n t a r e l e s f i d e g l o b a l i p r e s e n t i e f u t u r e ” , h a a g g i u n t o . A l t r o t a s s e l l o f o n d a m e n t a l e n e l s i s t e m a d e l l a s i c u r e z z a è c o s t i t u i t o d a l l a P o l i z i a p o s t a l e c h e p r e v i e n e e c o n t r a s t a i l c y b e r c r i m i n e e t u t e l a l a s i c u r e z z a d e l l e c o m u n i c a z i o n i . D e l n u o v o q u a d r o n o r m a t i v o e d e l b i l a n c i a m e n t o t r a p u b b l i c a s i c u r e z z a e s i c u r e z z a n a z i o n a l e h a p a r l a t o i l d i r e t t o r e d e l s e r v i z i o d e l l a P o l i z i a P o s t a l e e d e l l a s i c u r e z z a C i b e r n e t i c a I v a n o G a b r i e l l i : “ L a s i c u r e z z a c i b e r n e t i c a o g g i è u n o d e g l i a s s e t t i p r i n c i p a l i a c u i d e v e g u a r d a r e l a s o v r a n i t à d e g l i s t a t i . P r e s i d i a r e l e i n f r a s t r u t t u r e c r i t i c h e e t e c n o l o g i c h e e i d o m i n i c i b e r n e t i c i d a l p u n t o d i v i s t a d e l l e i n t e r r e l a z i o n i c h e a v v e n g o n o n e l m o n d o d e l l e i m p r e s e e i s t i t u z i o n i è c e n t r a l e i n t u t t e l e a g e n d e p o l i t i c h e d e l m o n d o o c c i d e n t a l e . B i s o g n a i n f a t t i a v e r e c o m p e t e n z a n e l c o m p r e n d e r e c h i f a c o s a , q u a l i s i a n o l e i n t e r a z i o n i , s o p r a t t u t t o a l l ’ i n t e r n o d i u n q u a d r o n o r m a t i v o m o l t o c o m p l e s s o . I p r o f e s s i o n i s t i c h e s i f o r m a n o a l m a s t e r i n H o m e l a n d S e c u r i t y U c b m h a n n o l a c a p a c i t à d i o r i e n t a r s i t r a l e i s t a n z e d e l l a t e c n i c a e q u e l l e d e l l a c o m p l i a n c e g i u r i d i c a p e r p o t e r c o s t r u i r e a l m e g l i o l e a r c h i t e t t u r e d i s i c u r e z z a d e s t i n a t e a s u p p o r t a r e e p e r i m e t r a r e l e a t t i v i t à e c o n o m i c h e e d e l l a p u b b l i c a a m m i n i s t r a z i o n e ” . I l m a s t e r i n ' H o m e l a n d s e c u r i t y U c b m – s i s t e m i , m e t o d i e s t r u m e n t i p e r l a s e c u r i t y e i l c r i s i s m a n a g e m e n t ' , m i r a a f o r m a r e t e c n i c i e p r o f e s s i o n i s t i i n g r a d o d i s u p p o r t a r e i l p r o c e s s o d i a n a l i s i d e l l e e s i g e n z e d i s i c u r e z z a , d i i d e n t i f i c a z i o n e d e l l e c o n t r o m i s u r e d a a d o t t a r e e d i p r o g e t t a r e e s v i l u p p a r e s o l u z i o n i i n t e g r a t e p e r c i ò c h e r i g u a r d a l ’ a t t u a z i o n e , l a g e s t i o n e e l ’ e s e r c i z i o d i p r o c e d u r e e s i s t e m i d i s i c u r e z z a . I l M a s t e r è a r t i c o l a t o i n a t t i v i t à d i d a t t i c a , t i r o c i n i o f o r m a t i v o e p r o j e c t w o r k p e r c o m p l e s s i v i 6 0 c r e d i t i ( C f u ) e u n t o t a l e d i 1 5 0 0 o r e . N e i s u o i s e d i c i a n n i d i v i t a i l m a s t e r i n H o m e l a n d S e c u r i t y U c b m h a f o r m a t o e a v v i a t o o l t r e 4 5 0 f i g u r e o g g i a t t i v e n e l l e p i ù i m p o r t a n t i r e a l t à i n d u s t r i a l i i t a l i a n e , d o v e g a r a n t i s c o n o l a s i c u r e z z a d e l l e i n f r a s t r u t t u r e e l a c o n t i n u i t à d e i s e r v i z i .