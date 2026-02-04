M o s c a , 4 f e b . ( A d n k r o n o s / A f p ) - L a R u s s i a a g i r à i n m o d o " r e s p o n s a b i l e " d o p o l a s c a d e n z a , d o m a n i , d e l t r a t t a t o s u l d i s a r m o n u c l e a r e N e w S t a r t t r a R u s s i a e S t a t i U n i t i . L o h a d e t t o V l a d i m i r P u t i n a l p r e s i d e n t e c i n e s e X i J i n p i n g , h a r i f e r i t o i l c o n s i g l i e r e d i p l o m a t i c o d e l p r e s i d e n t e r u s s o Y u r i U s h a k o v d u r a n t e u n a c o n f e r e n z a s t a m p a , a g g i u n g e n d o c h e i l p r e s i d e n t e r u s s o " h a s o t t o l i n e a t o c h e i n q u e s t a s i t u a z i o n e a g i r e m o i n m o d o p o n d e r a t o e r e s p o n s a b i l e " .