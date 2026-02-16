A t e n e , 1 6 f e b . ( A d n k r o n o s ) - D a n a E d e n , p r o d u t t r i c e e i d e a t r i c e i s r a e l i a n a d e l l a s e r i e t v ' T e h r a n ' , è m o r t a a 5 2 a n n i d u r a n t e l e r i p r e s e d e l l a q u a r t a s t a g i o n e i n G r e c i a . L o h a n n o c o n f e r m a t o i m e d i a i s r a e l i a n i , a g g i u n g e n d o c h e l a p o l i z i a d i A t e n e s t a i n d a g a n d o s u l l a p o s s i b i l i t à c h e l a d o n n a s i a s t a t a a s s a s s i n a t a d a a g e n t i d e l g o v e r n o i r a n i a n o , c h e a v e v a a t t a c c a t o l a s e r i e t e l e v i s i v a T e h e r a n s u i m e d i a s t a t a l i f i n d a l l a s u a p r i m a m e s s a i n o n d a . T u t t a v i a , l ' i s r a e l i a n o C a n a l e 1 2 h a d i c h i a r a t o s t a m a t t i n a c h e q u e s t a n o t i z i a e r a u n a " f a k e n e w s " e c h e n o n e r a s t a t a f a t t a a l c u n a m e n z i o n e d i u n ' i n d a g i n e p e r o m i c i d i o o d e l c o i n v o l g i m e n t o i r a n i a n o . I n o t i z i a r i g r e c i , c o m e T a N e a , D o c u m e n t o e P r o t o T e m a , h a n n o r i f e r i t o c h e è s t a t a t r o v a t a m o r t a i n u n a s t a n z a d ' a l b e r g o d i A t e n e , d o v e a l l o g g i a v a d a l 4 f e b b r a i o , c h e i l c o r p o è s t a t o s c o p e r t o d a l f r a t e l l o , c h e s o n o s t a t i t r o v a t i l i v i d i s u l c o l l o e s u g l i a r t i e c h e n e l l a s t a n z a s o n o s t a t e t r o v a t e d e l l e p i l l o l e . T u t t e q u e s t e f o n t i h a n n o a f f e r m a t o c h e l e a u t o r i t à s t a n n o i n d a g a n d o s u l l a p o s s i b i l i t à d e l s u i c i d i o .