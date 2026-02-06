M i l a n o , 6 f e b . ( A d n k r o n o s ) - F a b r i z i o C o r o n a m o s t r a i l s u o v o l t o s u I n s t a g r a m , n o n p a r l a l a s c i a n d o l a p a r o l a a c h i è d a l l ' a l t r a p a r t e d e l t e l e f o n o , m a q u e i p o c h i s e c o n d i s e m b r a n o r i b a d i r e c h e n o n h a i n t e n z i o n e d i f e r m a r s i . S e a d e c i d e r e s u l l a p u b b l i c a z i o n e d i a l c u n i c o n t e n u t i s o n o l e p i a t t a f o r m e d i g i t a l i , i n p i e n a a u t o n o m i a e i n b a s e a q u e l l e c h e s o n o l e n o r m e s u l r i s p e t t o d e l l a p r i v a c y e s u l d i v i e t o d i d i f f o n d e r e c o n t e n u t i m i n a c c i o s i e d i f f a m a t o r i , i l e g a l i d i M e d i a s e t c o n t i n u a n o i l l o r o l a v o r o . M e t a d o p o l e r i p e t u t e v i o l a z i o n i e l e s o s p e n s i o n i d e g l i a c c o u n t ' m o n i t o r a ' i n u o v i p r o f i l i l e g a t i a l n o m e d i C o r o n a , d i f f i c i l e o r a c a p i r e q u a l e s i a q u e l l o ' u f f i c i a l e ' . U n ' a t t e n z i o n e i n i z i a t a q u a n d o ' F a l s i s s i m o ' , o s c u r a t o d a i c a n a l i s o c i a l , h a i n i z i a t o a p r e n d e r e d i m i r a p r o g r a m m i M e d i a s e t . I e r i l ' a z i e n d a h a a n n u n c i a t o u n a c a u s a c i v i l e , p e r u n i m p o r t o c o m p l e s s i v o d i 1 6 0 m i l i o n i d i e u r o , c o n t r o C o r o n a e l e s o c i e t à a l u i r i c o n d u c i b i l i , p e r d a n n i r e p u t a z i o n a l i e p a t r i m o n i a l i . U n ' i n i z i a t i v a c h e v e d e p r o t a g o n i s t i P i e r S i l v i o e M a r i n a B e r l u s c o n i , M a r i a D e F i l i p p i , S i l v i a T o f f a n i n , G e r r y S c o t t i , I l a r y B l a s i e S a m i r a L u i , i n s i e m e a M e d i a s e t e M f e - M e d i a f o r e u r o p e c o n t r o c h i , " a t t r a v e r s o u n a v i o l e n z a v e r b a l e i n a u d i t a , c o s t i t u i s c e u n i n s i e m e d i m e n z o g n e , f a l s i t à e i n s i n u a z i o n i p r i v e d i q u a l s i a s i f o n d a m e n t o e d e l m i n i m o r i s p e t t o p e r l e p e r s o n e " . N u l l a a c h e f a r e c o n i l g o s s i p , m a p i u t t o s t o c o n u n m e c c a n i s m o o r g a n i z z a t o " n e l q u a l e l a m e n z o g n a d i v e n t a u n o s t r u m e n t o d i l u c r o " , u n a " c a m p a g n a d ’ o d i o " c o n c u i C o r o n a " m o n e t i z z a m i g l i a i a d i e u r o o g n i s e t t i m a n a " .