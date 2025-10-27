R o m a , 2 7 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " L e d i c h i a r a z i o n i d e l p r e s i d e n t e d e l l a c o m m i s s i o n e C u l t u r a d e l l a C a m e r a , F e d e r i c o M o l l i c o n e , c o n t r o l a t r a s m i s s i o n e R e p o r t e i l s u o c o n d u t t o r e S i g f r i d o R a n u c c i , r a p p r e s e n t a n o u n u l t e r i o r e e p i s o d i o g r a v e e p r e o c c u p a n t e . P a r l a r e d i ' g i o r n a l i s m o m i l i t a n t e ' e i n v o c a r e ' u n i n t e r v e n t o d e l l a R a i ' d o p o l a m e s s a i n o n d a d i u n ’ i n c h i e s t a g i o r n a l i s t i c a c o s t i t u i s c e u n a f o r m a e v i d e n t e d i i n g e r e n z a e p r e s s i o n e p o l i t i c a s u u n s e r v i z i o p u b b l i c o c h e d e v e r e s t a r e a u t o n o m o , l i b e r o e i n d i p e n d e n t e d a q u a l s i a s i c o n d i z i o n a m e n t o d e l p o t e r e . I n v e c e d i c o n f r o n t a r s i n e l m e r i t o d e i f a t t i r i p o r t a t i , c h e r i g u a r d a n o l a g e s t i o n e d e i f o n d i p u b b l i c i d a p a r t e d i e s p o n e n t i d i F d I e l e m o d a l i t à d i n o m i n e n e l s e t t o r e c u l t u r a l e , M o l l i c o n e s c e g l i e d i a t t a c c a r e c h i f a i n f o r m a z i o n e , t e n t a n d o d i d e l e g i t t i m a r e i l l a v o r o d e i g i o r n a l i s t i " . C o s ì u n a n o t a d e l c a p o g r u p p o d e l P d n e l l a c o m m i s s i o n e d i v i g i l a n z a R a i S t e f a n o G r a z i a n o . " U n a t t e g g i a m e n t o - p r o s e g u e - c h e s t r i d e c o n l e p a r o l e d i s o l i d a r i e t à e s p r e s s e a p p e n a p o c h i g i o r n i f a d a G i o v a n n i D o n z e l l i e d a l l a s t e s s a p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o G i o r g i a M e l o n i n e i c o n f r o n t i d i R a n u c c i e d e l l a l i b e r t à d i s t a m p a . C i c h i e d i a m o : q u e l l e d i c h i a r a z i o n i v a l g o n o a n c o r a , o o g g i c o n d i v i d o n o l a p o s i z i o n e d i M o l l i c o n e ? " . " L a l i b e r t à d i s t a m p a e i l d i r i t t o d e i c i t t a d i n i a e s s e r e i n f o r m a t i n o n p o s s o n o e s s e r e m e s s i i n d i s c u s s i o n e o g n i v o l t a c h e u n s e r v i z i o t e l e v i s i v o t o c c a n e r v i s c o p e r t i d e l p o t e r e p o l i t i c o . I l s e r v i z i o p u b b l i c o n o n d e v e e s s e r e c o m p i a c e n t e v e r s o i l g o v e r n o d i t u r n o , m a d e v e r i s p o n d e r e u n i c a m e n t e a l m a n d a t o c o s t i t u z i o n a l e d i g a r a n t i r e p l u r a l i s m o , t r a s p a r e n z a e i n f o r m a z i o n e i n d i p e n d e n t e " , c o n c l u d e .