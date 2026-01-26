M i l a n o , 2 6 g e n . ( A d n k r o n o s ) - F a b r i z i o C o r o n a n o n i n f o r m a , m a s i l i m i t a - p e r s o l d i - a d a l i m e n t a z i o n e i l " p r u r i g i n o s o i n t e r e s s e d e l p u b b l i c o " . E ' q u e s t o , i n s i n t e s i , i l r a g i o n a m e n t o c h e p o r t a R o b e r t o P e r t i l e , g i u d i c e d e l T r i b u n a l e c i v i l e d i M i l a n o , a d a c c o g l i e r e l a r i c h i e s t a d i A l f o n s o S i g n o r i n i e a o r d i n a r e d i b l o c c a r e o g n i n u o v o v i d e o c o n t r o i l c o n d u t t o r e t v , o l t r e a l ' r i t i r o ' d i q u a n t o g i à p u b b l i c a t o c o n ' F a l s i s s i m o ' . N e l p r o v v e d i m e n t o d i 1 4 p a g i n e , i l g i u d i c e s o t t o l i n e a l ' e r r o r e d i i n v o c a r e l a l i b e r t à d i s t a m p a - C o r o n a n o n è u n g i o r n a l i s t a - e r i c o r d a c h e l ' e s e r c i z i o d e l d i r i t t o d i c r o n a c a e d i c r i t i c a d e v e r i s p e t t a r e i r e q u i s i t i d e l l a v e r i t à o g g e t t i v a , d e l l a p e r t i n e n z a e d e l l a c o n t i n e n z a . C o r o n a è " b e n c o n s a p e v o l e d e l f a t t o c h e l e ' n o t i z i e ' d i f f u s e a t t r a v e r s o i s u o i c a n a l i s o n o c o n n o t a t e d a i n c e r t e z z a e n o n p o s s o n o p e r c i ò r i t e n e r s i a m m a n t a t e d i v e r i t à o g g e t t i v a " s p i e g a i l g i u d i c e c h e p r e c i s a c h e l ' i n c h i e s t a d e l l a P r o c u r a p o t r e b b e d i m o s t r a r e c h e s i t r a t t a d i a c c u s e f a l s e : i p u b b l i c i m i n i s t e r i d o v r a n n o n o n s o l o v a l u t a r e l ' i p o t e s i d i v i o l e n z a s e s s u a l e m a a n c h e q u e l l a d i r e v e n g e p o r n c h e r e n d e r e b b e v i t t i m a S i g n o r i n i . I l m a t e r i a l e i n p o s s e s s o d e l l ' i d e a t o r e d i F a l s i s s i m o n o n c o n t i e n e l a p r o v a d i e v e n t u a l i c o m p o r t a m e n t i i l l e c i t i , m a C o r o n a " s i è l i m i t a t o a r i f e r i r e d i a t t r a z i o n e s e s s u a l e o r e l a z i o n i s e s s u a l i c h e , p e r s é s o l e , n e l n o s t r o o r d i n a m e n t o - s i s p i e g a n e l l ' o r d i n a n z a - n o n c o s t i t u i s c o n o i l l e c i t i " . I n o l t r e , " n o n s i r a v v i s a n e s s u n i n t e r e s s e p u b b l i c o a c o n o s c e r e l e p r e f e r e n z e e l e a b i t u d i n i s e s s u a l i " d i S i g n o r i n i " c h e c o s t i t u i s c o n o d i f a t t o l ' u n i c o o g g e t t o d e l l e i n f o r m a z i o n i d i f f u s e d a l C o r o n a " p o i c h é n e i v a r i m e s s a g g i t e l e m a t i c i i s t a n t a n e i p r o d o t t i " n o n s i r i n t r a c c i a n e s s u n i n d i z i o d e l ' s i s t e m a b a s a t o s u r i c a t t i s e s s u a l i p e r f a v o r i r e l ' i n g r e s s o d i g i o v a n i n e l m o n d o d e l l o s p e t t a c o l o ' " , o l t r e a l f a t t o c h e " n o n v ' è n e p p u r e u n p r i n c i p i o d i p r o v a d e l l a g e n u i n i t à d i t a l i c o n v e r s a z i o n i " . I d i a l o g h i r i p o r t a t i , c o m e i v i d e o n o n f a n n o a l t r o c h e a l i m e n t a r e n e l p u b b l i c o " s o l t a n t o l a m o r b o s a c u r i o s i t à p e r p i c c a n t i v i c e n d e s e s s u a l i , a f f e r e n t i s o l o a l l a s f e r a i n t i m a d e l l e p e r s o n e c o i n v o l t e , a l l e l o r o p r a t i c h e o a n c h e s o l o f a n t a s i e s e s s u a l i , c o n f i n a t e c o m u n q u e a l l ' i n t e r a z i o n e f r a i d u e i n t e r l o c u t o r i " s c r i v e i l g i u d i c e c i v i l e P e r t i l e . " L ' a v e r a t t r i b u i t o a S i g n o r i n i , f r a g l i a l t r i , l ' e p i t e t o d i ' p o r . . l u r i d o ' ( c i r c o s t a n z a n o n c o n t e s t a t a ) c o s t i t u i s c e p a l e s e v i o l a z i o n e d e l p r e d e t t o l i m i t e " e s i t r a d u c e " n e l l a d e l i b e r a t a a l i m e n t a z i o n e d e l p r u r i g i n o s o i n t e r e s s e d e l p u b b l i c o , a c c u s a n d o i l r i c o r r e n t e d i a v e r ' p e r p e t r a t o c o n d o t t e i m m o r a l i , d e p l o r e v o l i e p e n a l m e n t e r i l e v a n t i ' s e n z a n e p p u r e i l c o n f o r t o d i p r o v e u n i v o c h e e a l s o l o s c o p o d i o f f e n d e r e l a d i g n i t à d e l r i c o r r e n t e p e r p o t e r d a c i ò r i c a v a r e p r o f i t t o e c o n o m i c o " , t a n t o c h e C o r o n a h a g i à p o t u t o c o n t a r e s u o l t r e 1 5 m i l i o n i d i v i s u a l i z z a z i o n i .