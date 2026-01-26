( A d n k r o n o s ) - S e F a b r i z i o C o r o n a d o v e s s e v i o l a r e u n a d e l l e d i s p o s i z i o n i d e l g i u d i c e P e r t i l e d o v r à p a g a r e 2 m i l a e u r o " p e r c i a s c u n a s i n g o l a v i o l a z i o n e " , m o l t i p l i c a t a p e r c i a s c u n g i o r n o d i r i t a r d o . E s e m p r e a l l ' i d e a t o r e d i F a l s i s s i m o s p e t t a p a g a r e l e s p e s e l e g a l i p a r i a c i r c a 9 m i l a e u r o . F i n i s c e c o n u n a s c o n f i t t a p e r C o r o n a i l p r i m o r o u n d d i u n a c o n t e s a c h e v e d e l ' e x f o t o g r a f o d e i v i p c o n t r o i l p r e s u n t o ' s i s t e m a S i g n o r i n i ' . I n d u e p u n t a t e d i F a l s i s s i m o , C o r o n a h a c e r c a t o d i s v e l a r e p r e s u n t i m e c c a n i s m i o p a c h i n e l l a s e l e z i o n e d i a l c u n i c o n c o r r e n t i d e l G r a n d e f r a t e l l o V i p e n e l l a p u n t a t a p r e v i s t a q u e s t a s e r a a v r e b b e c h i u s o i l c e r c h i o s u l d i r e t t o r e d i C h i . C o n t r o S i g n o r i n i c ' è u n ' i n c h i e s t a c h e l o v e d e i n d a g a t o p e r v i o l e n z a s e s s u a l e d o p o l a d e n u n c i a p r e s e n t a t a d a l m o d e l l o A n t o n i o M e d u g n o c h e , s e n t i t o c o m e t e s t i m o n e i n p r o c u r a , h a r i b a d i t o i l s u o r a c c o n t o . A n c h e C o r o n a è s t a t o a s u a v o l t a d e n u n c i a t o p e r r e v e n g e p o r n p e r a v e r d i f f u s o m a t e r i a l e p r i v a t o p r o p r i o s u S i g n o r i n i .