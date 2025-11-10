R o m a , 1 0 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " Q u a n d o e r o m i n i s t r o d e l l a C o m u n i c a z i o n e , t e m p i i n c u i h o f a t t o a n c h e l a r i f o r m a R a i , p e r a n n i m i s o n o s e n t i t o d i r e c h e d o v e v a m o t r a s f o r m a r e l a R a i n e l l a B b c . ‘ L a B b c è a u t o n o m a d a i g o v e r n i ’ , r i p e t e v a n o . M i d i c e v a n o c h e l a R a i e r a u n a v e r g o g n a p e r c h é m a n o v r a t a d a i p a r t i t i , m e n t r e l a B b c s a r e b b e u n m o d e l l o d i i n d i p e n d e n z a , ‘ u n a m e r a v i g l i a , s e n z a i n t e r f e r e n z e ’ . E p p u r e , è g i à l a s e c o n d a v o l t a c h e n e c a c c i a n o i v e r t i c i . L a p r i m a f u a i t e m p i d i B l a i r , d u r a n t e l a g u e r r a i n I r a q : l i m a n d a r o n o v i a d a u n g i o r n o a l l ’ a l t r o " . C o s ì i l p r e s i d e n t e d e i s e n a t o r i d i F o r z a I t a l i a , M a u r i z i o G a s p a r r i , i n t e r v e n e n d o a l l a p r e s e n t a z i o n e d e l l i b r o ' I l n u o v o M e d i o O r i e n t e . I l d e c l i n o d e l l a M e z z a l u n a s c i i t a ' , d i G i o v a n B a t t i s t a B r u n o r i . " P i ù r e c e n t e m e n t e , h a n n o m a n d a t o i n o n d a u n s e r v i z i o s u T r u m p , u n m o n t a g g i o f a t t o d i t a g l i e c u c i , b a s a t o s u f a t t i d e l 2 0 2 1 , t r a s m e s s o a l l a f i n e d e l 2 0 2 4 . E , g u a r d a c a s o , i d i r i g e n t i i e r i s i s o n o d i m e s s i ‘ s p o n t a n e a m e n t e ’ . Q u a l c u n o l i h a r i m o s s i ? A l l o r a , l a B B C c a c c i a i c a p i ? F o r s e è g i u s t o , s e c ’ è s t a t o u n e r r o r e g r a v e n e l l ’ a t t r i b u i r e q u a l c o s a a T r u m p , c h e , t r a l ’ a l t r o , n o n h a c e r t o b i s o g n o c h e g l i s i c u c i a n o a d d o s s o n u o v i f a t t i d a t o c h e l a r e a l t à o f f r e g i à a b b a s t a n z a m a t e r i a l e o g n i g i o r n o a l l ’ i n f o r m a z i o n e . C h i s s à s e l o s a n n o q u e l l i c h e , p e r a n n i , r i p e t e v a n o d i f a r e l a R a i c o m e l a B b c " , c o n c l u d e .