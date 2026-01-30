M i l a n o , 3 0 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " S i a m o d e c i s a m e n t e s o d d i s f a t t i " c h e l a P r o c u r a d i M i l a n o " h a a p e r t o u n a i n d a g i n e n e i c o n f r o n t i d e i v e r t i c i d i G o o g l e I r e l a n d e I t a l i a p e r i l r e a t o d i r i c e t t a z i o n e , e p e r c o n c o r s o i n d i f f a m a z i o n e . C h i e d e r e m o i d e n t i c o i n t e r v e n t o c o n t r o Y o u t u b e , M e t a e T i k t o k " . L o s o s t e n g o n o , i n u n a n o t a , g l i a v v o c a t i D o m e n i c o A i e l l o e D a n i e l a M i s s a g l i a , d i f e n s o r i d i A l f o n s o S i g n o r i n i a l c e n t r o d i u n ' i n d a g i n e s u u n p r e s u n t o s i s t e m a i l l e c i t o d e n u n c i a t o d a F a b r i z i o C o r o n a . " N o n è p o s s i b i l e , n e a n c h e p e r i c o l o s s i d e l w e b , l i m i t a r e l ’ a c c e s s o a l l e t u t e l e o a l l e a z i o n i g i u d i z i a r i e d i f r o n t e a d a z i o n i i l l e c i t e d i t a l e g r a v i t à . Q u e s t i o p e r a t o r i m a c i n a n o r i c a v i s u p e r i o r i a l n o s t r o P i l , e p r e t e n d e r e b b e r o a t t r a v e r s o s t r u t t u r e s o c i e t a r i e c o m p l e s s e e l ’ i m p o s i z i o n e a l l ’ u t e n t e d i f o r m e r i g o r o s e d i s e g n a l a z i o n e d e l l e p u b b l i c a z i o n i i l l e c i t e , d i r e n d e r e d i f f i c o l t o s o s e n o n i n a c c e s s i b i l i o g n i l e g i t t i m a r i c h i e s t e d i v e r i f i c a e r i m o z i o n e d i n o t i z i e f a l s e o d o c u m e n t i a c q u i s i t i i l l e c i t a m e n t e . O g n i t e n t a t i v o d i c o r r i s p o n d e n z a c o n q u e s t i s i g n o r i a s s u m e t o n i d i l a t o r i e p i l a t e s c h i , s p e s s o s i r i n v i a a p r o c e d u r e o i n t e r l o c u t o r i d i c o m o d o . E i n t a n t o i l d a n n o c o m e i r i c a v i a u m e n t a n o g i o r n o d o p o g i o r n o " s i s o t t o l i n e a . " Q u e s t e m u l t i n a z i o n a l i c o m p i o n o u n a s c e l t a p r e c i s a n e l l ’ o r g a n i z z a r e i l p r o p r i o m o d e l l o i n d u s t r i a l e , p r e f e r i s c o n o a s s u m e r e c o n s a p e v o l m e n t e i l r i s c h i o d i c o i n v o l g i m e n t o n e l l e c o n d o t t e c r i m i n o s e d i s o g g e t t i s p r e g i u d i c a t i e p r e g i u d i c a t i , c o m e n e l n o s t r o c a s o , p i u t t o s t o c h e d e d i c a r e t e m p o a d e g u a t o e i n v e s t i r e r i s o r s e i m p o r t a n t i p e r r i s c o n t r a r e a d e g u a t a m e n t e e t e m p e s t i v a m e n t e l e n u m e r o s e r i c h i e s t e d i o s c u r a r e c o n t e n u t i l e s i v i d e i d i r i t t i a l t r u i . I n a l c u n i c a s i , s i r o v i n a n o r e p u t a z i o n i i n a l t r e s i d i s t r u g g e l a v i t a a l l e p e r s o n e " a g g i u n g o n o i l e g a l i . I l w e b , c o m e d i m o s t r a n o i n u m e r i d i v i s u a l i z z a z i o n i d i ' F a l s i s s i m o ' , s o n o " u n o s t r u m e n t o a d i s p o s i z i o n e d e i m a l i n t e n z i o n a t i , l e t a l e , c r i m i n o g e n o , c h e s i v u o l e a d o g n i c o s t o d e r e s p o n s a b i l i z z a t o . A n c h e d o p o p r e c i s e e d o c u m e n t a t e r i c h i e s t e d i r i m o z i o n e e o s c u r a m e n t o " s i l e g g e n e l l a n o t a d e i l e g a l i A i e l l o e M i s s a g l i a . " I n u m e r i s o n o d a l l a l o r o p a r t e , a f r o n t e d i m i l i a r d i d i f l u s s i e i n s e r z i o n i q u o t i d i a n e , p r o d u t t i v i d i r i c a v i e u t i l i f a n t a s m a g o r i c i , p e r c h é p r e o c c u p a r s i d i i n v e s t i r e p a r t e i m p o r t a n t e d i q u e s t i u t i l i i n u n a p p a r a t o e t i c o c h e i m p e d i s c a i n t e m p o r e a l e l a p u b b l i c a z i o n e d i c o n t e n u t i l e s i v i e i l l e c i t i . N e l n o s t r o c a s o n u l l a è a c c a d u t o a n c h e d o p o l ’ e n n e s i m a r i c h i e s t a , è s t a t o p u r e i g n o r a t o u n p r e c i s o p r o v v e d i m e n t o d e l g i u d i c e c i v i l e , s i è p r e f e r i t o t e n e r e t u t t o i n r e t e e c o n t i n u a r e a m a c i n a r e r i c a v i e a l i q u i d a r e p e r c e n t u a l i a l l ’ a u t o r e d e g l i i l l e c i t i " . P e r i d i f e n s o r i d i S i g n o r i n i " A d d i r i t t u r a s i c o n t i n u a a f o r n i r e u n p a l c o s c e n i c o s e n z a c o n t r o l l i o c o n d i z i o n i , c o m e s e n i e n t e f o s s e a c c a d u t o , c o n s e n t e n d o r e i t e r a z i o n e d e l l e m e d e s i m e c o n d o t t e e a g g r a v a m e n t o d e g l i e f f e t t i d e l r e a t o . È I n a c c e t t a b i l e . È c r i m i n a l e " .