M i l a n o , 2 6 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " D e v e e s s e r c h i a r o c h e n o n è p o s s i b i l e c a l p e s t a r e c o n d i s i n v o l t u r a e i n s o l e n z a i d i r i t t i i n d i v i d u a l i d e l l e p e r s o n e . N o n è p e r m e s s o i n s u l t a r e e t o r t u r a r e s u i s o c i a l i l p r o s s i m o ; e n o n è p o s s i b i l e r i c e v e r e t u t e l e p e r u n a p i a n i f i c a t a e r a m i f i c a t a o r g a n i z z a z i o n e v o t a t a a l l a d i f f a m a z i o n e a g g r a v a t a a s c o p i d i l u c r o p e r s o n a l e " . I l d i f e n s o r e D o m e n i c o A i e l l o , c h e c o n l a c o l l e g a D a n i e l a M i s s a g l i a , t u t e l a i d i r i t t i d i A l f o n s o S i g n o r i n i c o m m e n t a c o s ì l a d e c i s i o n e d e l g i u d i c e d e l T r i b u n a l e d i M i l a n o c h e d à r a g i o n e a l c o n d u t t o r e t v e v i e t a a F a b r i z i o C o r o n a d i c o n t i n u a r e a p u b b l i c a r e s u F a l s i s s i m o c o n t e n u t i s u S i g n o r i n i . " A n c h e i w e b h o s t i n g , i g r a n d i c o l o s s i d e l l a r e t e s e m p r e p r o n t i a m a c i n a r e g r a n d i r i c a v i , s e n z a p o r s i p r o b l e m i d i e t i c a e r e s p o n s a b i l i t à s o n o m o r a l m e n t e c o n c o r r e n t i n e l l ’ i l l e c i t o s e n o n f a v o r e g g i a t o r i " , a g g i u n g e A i e l l o c h e p o c h i g i o r n i f a a v e v a a n n u n c i a t o d i a v e r d e n u n c i a t o i l e g a l i r a p p r e s e n t a n t i d i G o o g l e I t a l i a e G o o g l e I r e l a n d .