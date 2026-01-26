M i l a n o , 2 6 g e n . ( A d n k r o n o s ) - F a b r i z i o C o r o n a n o n s i f e r m a e s t a s e r a a n d r à i n o n d a u n a n u o v a p u n t a t a d i ' F a l s i s s i m o ' . I l f o c u s , d o p o i l d i v i e t o i m p o s t o d a l g i u d i c e c i v i l e d i M i l a n o R o b e r t o P e r t i l e , n o n s a r à i l c o n d u t t o r e A l f o n s o S i g n o r i n i m a i l p r e s u n t o " ' s i s t e m a M e d i a s e t ' , e p e r l a v o s t r a g i o i a , p a r l e r ò d i M a r i a D e F i l i p p i , G e r r y S c o t t i , S i l v i a T o f f a n i n , M a r i n a B e r l u s c o n i , P i e r s i l v i o B e r l u s c o n i e o v v i a m e n t e A l f o n s o S i g n o r i n i s e n z a e n t r a r e n e l l a v i c e n d a v i e t a t a " , o s s i a l a d e n u n c i a d e l m o d e l l o A n t o n i o M e d u g n o . " N o i , t r a t t a t i v e n o n n e f a c c i a m o , s e m i v o l e t e f e r m a r e s p a r a t e m i . S e n o n v i n c o l ' a p p e l l o ( l a d i f e s a h a p r e s e n t a t o r i c o r s o c o n t r o i l d i v i e t o , n d r ) , a n d r ò a R o m a , d a v a n t i a l P a r l a m e n t o , c o s t r u i r ò u n p a l c h e t t o , m e t t e r ò u n l e d w a l l e i n m e z z o a t u t t i v o i p u b b l i c h e r ò l ' u l t i m a p a r t e d e l s i s t e m a S i g n o r i n i , c o n t u t t i i d o c u m e n t i , c h e o g g i n o n p o s s o p u b b l i c a r e " , a g g i u n g e i n u n p o s t s u I n s t a g r a m d o v e p r o m e t t e d i r i s p e t t a r e l ' o r d i n a n z a i m p o s t a d a l g i u d i c e c i v i l e . E a v v e r t e . " T u t t o i l m a t e r i a l e c h e n o n p o s s o p u b b l i c a r e , n e i p r o s s i m i g i o r n i , s a r à s u l t a v o l o d e l p m c h e s t a i n d a g a n d o S i g n o r i n i , A l e s s a n d r o G o b b i s , p e r l e s u e o p p o r t u n e v a l u t a z i o n i " .