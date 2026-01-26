M i l a n o , 2 6 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " Q u e s t o è i l P a e s e d o v e i p o t e n t i s i p r o t e g g o n o t r a l o r o e i l d i r i t t o d i c r o n a c a v a l e s o l o s e n o n d i s t u r b a . l o n o n m i f e r m o " . L o s c r i v e , s u l s u o c a n a l e T e l e g r a m , F a b r i z i o C o r o n a d o p o c h e i l T r i b u n a l e c i v i l e d i M i l a n o h a a c c o l t o i l r i c o r s o d ' u r g e n z a p r e s e n t a t o d a A l f o n s o S i g n o r i n i b l o c c a n d o c o s ì i v i d e o , v e c c h i e n u o v i , d i ' F a l s i s s i m o ' s u l c o n d u t t o r e t v . P e r C o r o n a c ' è " s o l o t a n t a , m a t a n t a p a u r a d e l l a v e r i t à " e " q u e s t a n o n è G i u s t i z i a . È u n s i s t e m a m a r c i o . O f a c c i a m o r u m o r e o c i s e p p e l l i s c o n o n e l s i l e n z i o . S e o g g i z i t t i s c o n o m e , r a g a z z i d o m a n i z i t t i s c o n o v o i " . I l s u o d i f e n s o r e , l ' a v v o c a t o I v a n o C h i e s a , h a g i à a n n u n c i a t o c h e f a r à r i c o r s o .