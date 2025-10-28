R o m a , 2 8 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " S o n o p a s s a t a d a l l e s t a l l e a l l e s t e l l e " . R i t a D e C r e s c e n z o , i n f l u e n c e r t r a l e p i ù s e g u i t e d ’ I t a l i a c o n o l t r e 2 m i l i o n i d i f o l l o w e r , o g g i 2 8 o t t o b r e è t r a g l i o s p i t i d e l l a p r i m a p u n t a t a d i B e l v e , i l p r o g r a m m a c u l t d i R a i 2 i d e a t o e c o n d o t t o d a F r a n c e s c a F a g n a n i , g i u n t o a l l a s e s t a s t a g i o n e . U n a v i t a c o m p l e s s a , a t r a t t i d r a m m a t i c a , s e g n a t a d a s o f f e r e n z e , a b u s i e d a l l a d r o g a , f i n o a u n a s o r t a d i r i n a s c i t a g r a z i e a l s u c c e s s o s u l l a p i a t t a f o r m a s o c i a l T i k T o k . S i d e f i n i s c e ‘ t i k t o k a n a ’ ( e n o n t i k t o k e r ) o a n c h e ‘ s h o w g e t ’ ( i n v e c e c h e s h o w g i r l ) , m a a l d i l à d i q u a l c h e s t o r p i a t u r a l e s s i c a l e , p i ù o m e n o i n t e n z i o n a l e , R i t a D e C r e s c e n z o r i s p o n d e n d o a l l e d o m a n d e d i F r a n c e s c a F a g n a n i m o s t r a u n l a t o i n e d i t o . " D a l l a m a t t i n a a l l a s e r a f a c c i o c o m p a g n i a a l l a g e n t e , l a f a c c i o d i v e r t i r e . L a g e n t e m i t i e n e c o m e u n a M a d o n n a " d i c e l a t i k t o k e r . " N o n s a r à t r o p p o ? " r e p l i c a F a g n a n i c h e p o i l e c h i e d e : " È m o l t o i m i t a t a ? " . " S ì , t a n t o . S o n o c o n t e n t a p e r c h é c o s ì l a g e n t e h a v i s t o c h e n e l l a v i t a s i p u ò c a m b i a r e " . " C h e i n f a n z i a è s t a t a l a s u a ? " c h i e d e l a g i o r n a l i s t a . " B r u t t i s s i m a , 3 0 a n n i d i d r o g a e p s i c o f a r m a c i . H o a v u t o u n f i g l i o a 1 3 a n n i " r a c c o n t a D e C r e s c e n z o . F a g n a n i s p i e g a c h e i l r a g a z z o c o n c u i h a a v u t o i l f i g l i o è C i r o M a r r a n z i n o , d e l l a f a m i g l i a C o n t i n i , c h e p o c o d o p o i l p a r t o v e n n e a r r e s t a t o . " N o n h o n u l l a a c h e v e d e r e c o n l a f a m i g l i a . E r o u n a b a m b i n a " s p i e g a D e C r e s c e n z o . " È r i m a s t a i n r a p p o r t o c o n l u i ? " i n s i s t e F a g n a n i . " S ì , s i a m o i n b u o n i r a p p o r t i p e r c h é è i l p a d r e d i m i o f i g l i o " . " A c h i d e v e d e l l e s c u s e ? " c h i e d e F a g n a n i . " A i m i e i f i g l i . I o v i v o d a 7 a n n i . L a m i a v i t a è s o l o d i 7 a n n i " . F a g n a n i r i c o r d a i p r o c e s s i a p e r t i , i m p u t a t a p e r s p a c c i o d i d r o g a ( v e n n e a r r e s t a t a n e l 2 0 1 7 ) , m a a n c h e p e r d i f f a m a z i o n e n e i c o n f r o n t i d i u n d e p u t a t o e d i u n r i s t o r a t o r e . L e i s i d i f e n d e e d i c h i a r a i n n o c e n t e : " H o s e m p r e d e t t o c h e h o f a t t o u s o d i d r o g a , m a n o n h o m a i s p a c c i a t o " d i c e D e C r e s c e n z o . " I l r i c o r d o p i ù b r u t t o d e l p e r i o d o d e l l a t o s s i c o d i p e n d e n z a ? " d o m a n d a l a g i o r n a l i s t a . " Q u a n d o s o n o s t a t a v i o l e n t a t a d a t r e r a g a z z i d i c o l o r e a l l a s t a z i o n e c e n t r a l e . D a l ì h o c a p i t o c h e s e n o n a v e s s i s m e s s o c o n l a d r o g a s a r e i m o r t a . E g u a r d a a d e s s o c o m e s t o b e l l a ! N e l l a v i t a s i p u ò c a m b i a r e e s t o q u a a r a c c o n t a r l o " . N e l l o s t u d i o d i B e l v e D e C r e s c e n z o r i v e l a a n c h e c h e i l s u o s o g n o è " g i r a r e u n f i l m c o n C h r i s t i a n D e S i c a , u n a c o m m e d i a a m b i e n t a t a a N a p o l i " . " C h e t r a m a i m m a g i n a ? " c h i e d e F a g n a n i . " I m m a g i n o u n b e l f i l m d i N a t a l e . I o s o n o u n a f a n s f e g a t a t a d i D e S i c a , d a p i c c o l a h o v i s t o t u t t i i s u o i f i l m " . S i p a r i e t t o , e s i l a r a n t e f i n o a l l e l a c r i m e , q u a n d o l a t i k t o k e r s p i e g a a F a g n a n i l a p a r e n t e l a c o n M a s s i m o R a n i e r i . A n e l l o d i c o n g i u n z i o n e s a r e b b e l a n o n n a d e l l a D e C r e s c e n z o , " G i u s e p p a d i Z a z z a r i e l l o " …