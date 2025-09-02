( A d n k r o n o s ) - L a v e n t e s i m a e d i z i o n e d i B a l l a n d o c o n l e s t e l l e è p r o n t a a p r e n d e r e i l v i a . O g g i , m a r t e d ì 2 s e t t e m b r e , s o n o s t a t e s v e l a t e l e u l t i m e t r e c o p p i e d e l d a n c e s h o w d i R a i 1 . C o n d i v e r s i f i l m a t i c o n d i v i s i s u I n s t a g r a m , M i l l y C a r l u c c i h a a n n u n c i a t o g r a d u a l m e n t e t u t t i g l i a b b i n a m e n t i d e l l e c o p p i e i n g a r a p r o n t e a s c e n d e r e i n p i s t a . I l t e n n i s t a F a b i o F o g n i n i s a r à a f f i a n c a t o d a G i a d a L i n i , l a c a n t a n t e M a r c e l l a B e l l a f a r à c o p p i a c o n C h i q u i t o e l a c o n d u t t r i c e F r a n c e s c a F i a l d i n i s a r à l a ' d a m a ' d i G i o v a n n i P e r n i c e . B a r b a r a D ' U r s o b a l l e r à c o n P a s q u a l e L a R o c c a : " S i a t t e n d o n o s c i n t i l l e " , d i c e M i l l y C a r l u c c i a n n u n c i a n d o l a c o p p i a . L a s i g n o r a C o r i a n d o l i s a r à a f f i a n c a t a d a S i m o n e D i P a s q u a l e . E R o s a C h e m i c a l f a r à c o p p i a c o n l a b a l l e r i n a E r i c a M a r t i n e l l i . L ' a t t r i c e M a r t i n a C o l o m b a r i b a l l e r à c o n L u c a F a v i l l a . N a n c y b r i l l i c o n C a r l o A l o i a . L a c o n d u t t r i c e A n d r e a D e L o g u b a l l e r à c o n N i k i t a P e r o t t i . I l n u o t a t o r e F i l i p p o M a g n i n i s a r à s e g u i t o d a A l e s s a n d r a T r i p o l i . B e p p e C o n v e r t i n i b a l l a c o n V e e r a K i n n u n e n . E i l v o t o s t o r i c o d e l p r o g r a m m a , P a o l o B e l l i s a r à i n v e c e a f f i a n c a t o d a A n a s t a s i a K u z m i n a . L a n u o v a s t a g i o n e d e l p r o g r a m m a , c h e q u e s t ' a n n o v e d r à M a s s i m i l i a n o R o s o l i n o n e l r u o l o d i ' a s s i s t e n t e ' a l f i a n c o d e l l a C a r l u c c i , p r e n d e r à i l v i a i l p r o s s i m o s a b a t o 2 7 s e t t e m b r e i n p r i m a s e r a t a s u R a i 1 .