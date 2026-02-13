M i l a n o , 1 3 f e b . ( A d n k r o n o s ) - L ' e d i z i o n e 2 0 2 6 d e l l a B i t , l a B o r s a I n t e r n a z i o n a l e d e l T u r i s m o , è g i u n t a a c o n c l u s i o n e e a n c h e q u e s t ' a n n o , l a p r e s e n z a d i U n p l i - U n i o n e N a z i o n a l e P r o L o c o d ' I t a l i a , h a p a r t e c i p a t o c o n u n o s t a n d c o n d i v i s o c o n i l C o m i t a t o R e g i o n a l e L o m b a r d i a , c o n s o l i d a n d o i l p r o p r i o r u o l o d i r e t e n a z i o n a l e a s e r v i z i o d e i b o r g h i e d e l l e c o m u n i t à l o c a l i . G l i a p p u n t a m e n t i o r g a n i z z a t i n e g l i s t a n d d e l l e R e g i o n i A b r u z z o , M a r c h e , S i c i l i a , B a s i l i c a t a , P u g l i a e L o m b a r d i a h a n n o m o s t r a t o l a f o r z a d e l l e P r o L o c o n e l r i v i t a l i z z a r e i p i c c o l i c e n t r i , d e s t a g i o n a l i z z a r e i f l u s s i t u r i s t i c i e a n i m a r e i t e r r i t o r i d u r a n t e t u t t o l ’ a n n o . A t t r a v e r s o p r e s e n t a z i o n i , m o m e n t i d i c o n f r o n t o e r a c c o n t i d i b u o n e p r a t i c h e , è e m e r s a l a c a p a c i t à d e l l a r e t e U n p l i d i t r a s f o r m a r e t r a d i z i o n i , e v e n t i e i d e n t i t à l o c a l i i n s t r u m e n t i s t r a t e g i c i d i s v i l u p p o s o s t e n i b i l e . L a p a r t e c i p a z i o n e d i U n p l i è s t a t a c a r a t t e r i z z a t a d a u n a f o r t e c o l l a b o r a z i o n e t r a t e r r i t o r i c h e h a v i s t o p r o t a g o n i s t e l e P r o L o c o e i C o m i t a t i R e g i o n a l i c o i n v o l t i , i n u n ’ a l l e a n z a c o n c r e t a c h e , p u r n e l l e d i v e r s e s p e c i f i c i t à c u l t u r a l i e i d e n t i t a r i e , c o n d i v i d e u n a v i s i o n e c o m u n e : v a l o r i z z a r e l ’ I t a l i a d i f f u s a , q u e l l a d e i b o r g h i e d e l l e a r e e i n t e r n e , a t t r a v e r s o u n t u r i s m o e s p e r i e n z i a l e , s o s t e n i b i l e e p r o f o n d a m e n t e r a d i c a t o n e l l e c o m u n i t à . L ’ e d i z i o n e 2 0 2 6 d e l l a B i t h a r i b a d i t o l a c e n t r a l i t à d i u n t u r i s m o c h e g u a r d a o l t r e l e m e t e t r a d i z i o n a l i , p u n t a n d o s u q u e l p a t r i m o n i o d i f f u s o c h e r a p p r e s e n t a l ’ a n i m a p i ù a u t e n t i c a d e l P a e s e . U n m e s s a g g i o p e r f e t t a m e n t e c o e r e n t e c o n l a m i s s i o n e d e l l e o l t r e 6 . 4 0 0 P r o L o c o i t a l i a n e , p r e s i d i o c a p i l l a r e d i p r o m o z i o n e t e r r i t o r i a l e , a n i m a z i o n e c u l t u r a l e e c o e s i o n e s o c i a l e . N e l c o r s o d e l l a m a n i f e s t a z i o n e , U n p l i h a p r e s e n t a t o n o n s o l o l e p r o p r i e p r o g e t t u a l i t à t e r r i t o r i a l i , m a a n c h e i l l a v o r o s t r a t e g i c o d i p r o m o z i o n e e r a c c o n t o d e i t e r r i t o r i a t t r a v e r s o i m e d i a n a z i o n a l i . I n p a r t i c o l a r e , è s t a t o i l l u s t r a t o i l p e r c o r s o a v v i a t o c o n i m p o r t a n t i p r o d u z i o n i t e l e v i s i v e s u R a i e F o o d N e t w o r k , f i n a l i z z a t o a v a l o r i z z a r e l e S a g r e d i q u a l i t à , l e e c c e l l e n z e l o c a l i , l e t r a d i z i o n i e n o g a s t r o n o m i c h e e i l l a v o r o c o s t a n t e e a p p a s s i o n a t o d e i t a n t i v o l o n t a r i c h e o p e r a n o n e l l e P r o L o c o d ’ I t a l i a . U n r a c c o n t o c h e c o n t r i b u i s c e a r a f f o r z a r e l ’ i m m a g i n e d e i t e r r i t o r i s u s c a l a n a z i o n a l e . A r a f f o r z a r e i l l a v o r o d e l l ' U n p l i c ' è s t a t a l a p r e s e n z a d i G i u s i n a B a t t a g l i a , v o l t o n o t o d i F o o d N e t w o r k , c h e h a p r e s o p a r t e a d a p p u n t a m e n t i d e d i c a t i a l t u r i s m o e s p e r i e n z i a l e e a l l a p r o m o z i o n e d e l l e i d e n t i t à l o c a l i . L a s u a p r e s e n z a h a r a p p r e s e n t a t o u n u l t e r i o r e e l e m e n t o d i c o n n e s s i o n e t r a c o m u n i c a z i o n e , c u l t u r a g a s t r o n o m i c a e v a l o r i z z a z i o n e t e r r i t o r i a l e , r a f f o r z a n d o i l d i a l o g o t r a m e d i a , i s t i t u z i o n i e c o m u n i t à . S i g n i f i c a t i v o a n c h e i l m o m e n t o d e d i c a t o a l l a p r e s e n t a z i o n e d e l l a T e s s e r a d e l S o c i o P r o L o c o U N P L I 2 0 2 6 , d e d i c a t a a l l ’ A b r u z z o e a L ’ A q u i l a C a p i t a l e I t a l i a n a d e l l a C u l t u r a 2 0 2 6 . U n o s t r u m e n t o c h e c o i n v o l g e o l t r e 6 0 0 . 0 0 0 s o c i e r a g g i u n g e o g n i a n n o p i ù d e l 7 0 % d e l l e f a m i g l i e i t a l i a n e , d i v e n t a n d o u n c a n a l e d i r e t t o d i p r o m o z i o n e e f i d e l i z z a z i o n e . L a T e s s e r a n o n è s o l o u n e l e m e n t o i d e n t i t a r i o , m a u n v e i c o l o c o n c r e t o d i d i f f u s i o n e d e l l e i n i z i a t i v e e d e g l i e v e n t i c h e a n i m a n o i t e r r i t o r i . " I v i a g g i a t o r i o g g i c e r c a n o a u t e n t i c i t à , e s p e r i e n z e v e r e e c o n t a t t o d i r e t t o c o n l e c o m u n i t à - h a d i c h i a r a t o A n t o n i n o L a S p i n a , P r e s i d e n t e U n p l i - I l t u r i s m o e s p e r i e n z i a l e è i l s e g m e n t o p i ù r i c h i e s t o e l e P r o L o c o , g r a z i e a l l a v o r o s t r a o r d i n a r i o d e i v o l o n t a r i , r e n d o n o p o s s i b i l e q u e s t a c o n n e s s i o n e t r a v i s i t a t o r i e t e r r i t o r i . I l 5 4 % d e i v i a g g i a t o r i p a r t e c i p a a u n e v e n t o P r o L o c o d u r a n t e i p r o p r i v i a g g i , c o m e e v i d e n z i a t o d a g l i u l t i m i d a t i C e n s i s . Q u e s t o d i m o s t r a q u a n t o i l n o s t r o m o d e l l o s i a a t t u a l e , s t r a t e g i c o e c e n t r a l e p e r l o s v i l u p p o d e l P a e s e " . D u r a n t e l ’ e v e n t o è s t a t a u f f i c i a l m e n t e p r e s e n t a t a l a C o p p a I t a l i a d e l l e R e g i o n i 2 0 2 6 , p r o g e t t o c h e u n i s c e s p o r t e p r o m o z i o n e t e r r i t o r i a l e . A f a r e g l i o n o r i d i c a s a è s t a t o i l P r e s i d e n t e d e l l a L e g a C i c l i s m o P r o f e s s i o n i s t i c o R o b e r t o P e l l a , c h e h a r i n g r a z i a t o i s t i t u z i o n i e R e g i o n i p e r i l s o s t e g n o a l l ’ i n i z i a t i v a . I l P r e s i d e n t e d e l l a C o n f e r e n z a d e l l e R e g i o n i M a s s i m i l i a n o F e d r i g a h a s o t t o l i n e a t o c o m e i l p r o g e t t o , n a t o i n v i a s p e r i m e n t a l e d u e a n n i f a , v a l o r i z z i e v e n t i g i à e s i s t e n t i i n u n s i s t e m a c a p a c e d i r a c c o n t a r e l e d i v e r s i t à c h e r e n d o n o u n i c o i l P a e s e . L a S p i n a h a e v i d e n z i a t o i l v a l o r e d e l l ’ o p e r a z i o n e : " M e t t e r e i n s i e m e 1 7 R e g i o n i è u n ’ i m p r e s a c o m p l e s s a . L o s p o r t u n i s c e e i l c i c l i s m o , o l t r e a l l a p a s s i o n e , d i v e n t a s t r u m e n t o d i p r o m o z i o n e d e l t e r r i t o r i o . L e P r o L o c o , p r e s e n t i i n o l t r e 6 . 5 0 0 c o m u n i , e i t a n t i v o l o n t a r i s a r a n n o d a s u p p o r t o n e l l e p a r t e n z e e n e g l i a r r i v i d e l l e g a r e p e r a c c o g l i e r e e v a l o r i z z a r e i t e r r i t o r i a t t r a v e r s a t i d a l l a g a r a " . L a B i t 2 0 2 6 s i c h i u d e d u n q u e c o n u n b i l a n c i o p o s i t i v o p e r U N P L I , c h e h a r a f f o r z a t o r e l a z i o n i i s t i t u z i o n a l i , c o n s o l i d a t o c o l l a b o r a z i o n i t r a R e g i o n i e r i l a n c i a t o u n a v i s i o n e d i t u r i s m o p a r t e c i p a t o e c o m u n i t a r i o . U n p e r c o r s o c h e p r o s e g u e n e l s e g n o d e l l a c o o p e r a z i o n e t r a t e r r i t o r i e d e l l a v a l o r i z z a z i o n e d e i p i c c o l i c e n t r i c h e r e n d o n o l ’ I t a l i a u n m o s a i c o r i c c o e u n i c o d i d e s t i n a z i o n i .